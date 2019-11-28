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Taşınmazlar AK Parti'de kaldı
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Taşınmazlar AK Parti'de kaldı

İBB Meclis'inde çoğunluğu bulunan AK Partili meclis üyelerin oyları ile büyükşehire ait milyarlarca liralık mal varlığı çoğunluğu AK Parti'de olan ilçe belediyelerine bedelsiz olarak aktarıldı.

İBB Meclis'inde çoğunluğu bulunan AK Partili meclis üyelerin oyları ile büyükşehire ait milyarlarca liralık mal varlığı çoğunluğu AK Parti'de olan ilçe belediyelerine bedelsiz olarak aktarıldı.

AK Parti grubunun oyları ile kabul edilen bedelsiz tahsis ve devir kararları ile İBB'ye ait olan araziler üzerinde yine İBB tarafından yapılmış spor tesisleri ve kültür merkezleri çoğunluğu AK Partili olan ilçe belediyelerine verildi.

Oy çokluğu ile alınan karar AK Parti ve CHP grubu arasında tartışma yarattı. Oylama öncesinde söz alan Hukuk Komisyonu'nun CHP'li Meclis Üyesi Özgür Öz, ilçe belediyelerine gelen tahsis taleplerinin incelenmesi için mecliste kurulan komisyonda, geçici bir uygulama olan tahsislere olumlu, haklardan tamamen vazgeçilmesi anlamına gelen devir taleplerine ise olumsuz yanıt verilmesi konusunda prensip kararı aldıklarını aktardı.

Öz, spor salonları ve stadyumların da tahsis edilmeyerek İBB tarafından işletilmeye devam edilmesi konusunda görüş birliğine varıldığını belirtti. Ancak AK Partinin bu prensip kararlarına aykırı hareket ederek bedelsiz devir kararları aldığını ifade eden Öz, bu rapora muhalefet ettiklerini açıkladı.

Alınan karar doğrultusunda devri yapılan mal varlıkları şöyle:

– Esenler'de mülkiyeti İBB'ye ait olan 4 bin metrekarelik parsel üzerindeki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi 10 yıl süreyle ve bedelsiz olarak Esenler Belediye Başkanlığı'na tahsis edildi.

– Güngören'de mülkiyeti İBB'ye ait olan Aliya İzzet Begoviç Parkı, Spor Parkı ve Güneştepe Spor Sahasının mülkiyeti ve üzerindeki yapılar bedelsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na devredildi.

– Sultangazi Gazi Mahallesi'nde mülkiyeti İBB'nin olan 2.5 dönümlük parsel üzerindeki spor tesisi ile birlikte bedelsiz olarak Sultangazi Belediyesi'ne verildi.

– Sultanbeyli Belediyesi'ne ait arazi üzerindeki Sultanbeyli Kültür Merkezi, ilçe belediyesine bedelsiz olarak devredildi.

– Gaziosmanpaşa'da mülkiyeti hazineye ait olan 6 dönümlük arazide İBB tarafından yapılan Barbaros Hayrettin Paşa Kapalı Spor Tesisi ve Gençlik Merkezi 10 yıl süreyle ve bedelsiz olarak Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne tahsis edildi.

– Mülkiyeti İBB'ye ait olan ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan İSMEK Beşyüzevler Kurs Merkezi binası 10 yıl süreyle bedelsiz olarak ilçe belediyesi tahsis edildi.

– Bağcılar'da mülkiyeti İBB'ye ait 5 dönümlük parsel üzerindeki spor tesisleri 10 yıllığına bedelsiz olarak Bağcılar Belediye Başkanlığı'na devredildi. Yine Bağcılar'da hazineye ait arazi üzerinde İBB tarafından yaptırılan spor tesis 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Bağcılar Belediye Başkanlığı'na tahsis edildi. Bağcılar Stadı ve üzerindeki yapılar da 10 yıllığına bedelsiz olarak ilçe belediyesine verildi.

– Güngören'de 15 Temmuz Parkı ve üzerindeki yapılar, parkın altındaki otopark 10 yıllığına bedelsiz olarak ilçe belediyesine tahsis edildi.


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