Suudi gazeteci hakkında korkunç iddia: Parçalara ayırdılar

Suudi gazeeteci Cemal Kaşıkçı'nın nerede oluğu hala gizemini korurken, kayıp gazetecinin üyesi olduğu Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'dan korkunç bir iddia gündeme geldi. Kışlakçı, Suudi yönetimine muhalif tutumuyla bilinen kayp gazetecinin konsolosluk binası içinde parçalara ayrılarak cesedinin başka bir yere taşındığını iddia etti.

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklamada bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, konsoloslukta cinayet iddiaları için, "Sakladığımız hiçbir şey yok. İsterlerse konsoloslukta arama yapabilirler." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından cinayet şüphesi iyiden iyiye arttı.

CEMAL KAŞIKÇI'YA YAKIN KAYNAKLARA GÖRE ÖLDÜRDÜLDÜ

Cemal Kaşıkçı'ya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre kayıp gazeteci kesin olarak öldürüldü.

“Bize ulaşan haber öldürüldüğü yönünde. ‘Kendisi öldürüldü. Cenaze hazırlıkları yapın' dediler. Çok vahşice ve barbarca. Diplomasi tarihinde böyle bir barbarlık yaşanmadı. Böyle bir vahşilik yaşanmadı. Konsolosluğunuza misafir olarak gelen birisini katlediyorsunuz, öldürüyorsunuz. Kabul edilebilir bir şey değil. Türk polisi ve Ömer Çelik de bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Biraz detay zikrettiler. 15 kişinin gelip elçiliğe Cemal Kaşıkçı'dan önce girmeleri ve bir saat sonra çıkmaları... İki ülkeden gelen uçakla birilerinin bu eyleme giriştikleri iddia ediliyor. Tüm detaylar ortaya çıktıktan sonra konsolosluk önünde cenaze namazı kılacağız.

Tüm yetkililerin teyit ettiği şey, öldürüldüğü. Girdikten sonra bayıltılıp, cesedin parçalanarak 15 kişiye dağıtıldığı ve götürüldüğü. Bunu açıklayacak yetkililer. Tarihte böyle bir vahşilik yok. Washington Post yazarıydı. Ailesinin birçoğu Amerikan vatandaşıydı. Kendisinin de bu yönde hazırlığı vardı. ABD vatandaşlığına geçeceğini söylüyordu. Türkiye'nin içinde buna cüret etmemeliydiler. Buna ABD'nin de tepkisini bekliyoruz. Özgürlükler ülkesidir ABD, buna bir tavrı olmalı. Dünya vicdanı buna sessiz kalmamalı.

YEMEN VE SURİYE POLİTİKALARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Devletler diplomatik olarak kararını açıklamalı. Bu barbarlığı kimse kabul edemez. Ortadoğu'daki kan artık dursun. Çünkü Suriye'deki savaş, Yemen'deki savaş bir barbarlığa götürüyor bu coğrafyayı. Devletlerin bile nasıl barbarlaştığını gördük. Cemal Kaşıkçı sadece Yemen ve Suriye'deki politikalarını eleştiriyordu. Yemen'de binlerce çocuk aç. Her gün bombardıman var. İran bir yandan, Suudi Arabistan bir yandan. İnsanlar haksız yere öldürülüyor. Çocuklar aç ve sefil durumda. Bunu eleştiriyordu. Elini vicdanınıza koyun ve bu savaşı bitirin diye Muhammed Bin Selman'a önerisi var. Muhammed Bin Selman da bu savaşı başaracağım diyordu, onuru olarak görüyordu. Umarım önümüzdeki günler dünya vicdanı buna tepki verir. Dünya diplomasi tarihine baktığımızda, hiçbir büyükelçilikte böyle bir cinayet işlenmedi. Size misafir olarak gelen bir vatandaşınızı katlediyorsunuz.”

KAMERA ÇALIŞMIYORMUŞ

Turan Kışlakçı, Suudi gazetecinin cenazesinin konsoloslukta olup olmadığı konusunda “Burada olmadığını biliyoruz. Bu yüzden kamera bilgilerini istedik. Reuters'ı Sayın Konsolos çağırıp bütün odaları gösterdi. Bizim başından beri talep ettiğimiz bir şey vardı: Kamera görüntüleri. O gün kameranın çalışmadığını ifade ettiler Reuters'a. Bu bile her şeyi gösterir.”

KONSOLOSLUĞU REUTERS'A GEZDİRDİLER

SUUDİ Arabistan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü öne sürülen İstanbul Başkonsolosluk binasını Reuters muhabirlerine açtı. Altı katlı konsolosluk binasını gezdiren Başkonsolos Muhammed el Otaibi, muhabirleri binanın bodrum katına da indirdi.

Dolapları açan, klimaların önündeki ahşap panelleri kaldıran, bodrumdaki ibadethane, vize bölümü, mutfak ve tuvaletleri gezdiren Otaibi, “Cemal'in burada ya da Suudi Arabistan'da olmadığını teyit etmek istiyorum. Büyükelçilik onun bulunması için çalışıyor” dedi. Konsolosluk binasında kameralar olduğunu ancak çekim yapmadığını söyleyen konsolos, bu nedenle görüntü bulunmadığını söyledi. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü haberlerini ‘söylenti' diye niteleyen Otaibi, bu yönde kanıt olmadığını savundu.