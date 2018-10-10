Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayet hazırlığı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayet hazırlığı

Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 'ortadan kaybolduğu gün' konsolosluktaki Türk çalışanların gönderildiği öğrenildi.

Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından ortaya çıkan yeni bulgular Kaşıkçı'nın cinayete kurban gittiği iddialarını güçlendiriyor. Evlilik işlemleri için Suudi Arabistan Konsolosluğu'na gelen Kaşıkçı'nın 'ortadan kaybolduğu' gün Konsolosluktaki Türk çalışanların gönderildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ortadan kaybolduğu gün yine konsolosluk binasındaki bazı kapıların kilitlerinin de değiştirildiği iddia ediliyor.

TÜRK ÇALIŞANLARA İŞE GELMEYİN TALİMATI VERİLDİ

Middle East Eye'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün, konsoloslukta çalışan 28 Türk vatandaşına, "üst düzey bir diplomatik toplantı gerçekleştirileceği" gerekçesiyle işe gelmeme talimatı verildiği öğrenildi.

"BOŞANMA BELGELERİ ALMAK İÇİN BAŞKONSOLOSLUĞA YÖNLENDİRİLDİ"

Euronews'in NBC'den aktardığına göre, Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı'nın, boşanma belgeleri almak için önce Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gittiği, buradan İstanbul'daki başkonsolosluğa yönlendirildiği ortaya çıktı.

KAPI KİLİTLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

DHA'da yer alan bilgilere göre ise, birkaç hafta önce konsolosluk içerisindeki bazı kapı kilitlerinin değiştirildiği ve çalışanların üzerine ses kayıt cihazları ile kameralar yerleştirildiği de ortaya çıkmıştı.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fenerbahçe'nin yeni transferinde beklenmedik gelişme
Genç oyuncu Hazar'dan aşk pozları
Cemal Kaşıkçı'nın 'infaz timi' Suudi Arabistan'dan geldi
Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayet hazırlığı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Suudi yönetimini sorumlu tuttu
Tarantino'nun filmindeki gibi parçalara ayırmışlar
55. Ulusal Yarışma Gelecek Yıl Antalya'ya Dönüyor
Engelsiz filmler festivali İstanbul'da başladı
Türk savunma şirketleri elden gidiyor
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı
Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı
Yakup Yavru'nun vefatı Festival programını değiştirdi
Yakup Yavru'nun vefatı Festival programını değiştirdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Fenerbahçe'nin yeni transferinde beklenmedik gelişme
Fenerbahçe'nin yeni transferinde beklenmedik gelişme
Genç oyuncu Hazar'dan aşk pozları
Genç oyuncu Hazar'dan aşk pozları
Cemal Kaşıkçı'nın 'infaz timi' Suudi Arabistan'dan geldi
Cemal Kaşıkçı'nın 'infaz timi' Suudi Arabistan'dan geldi
Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayet hazırlığı
Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayet hazırlığı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Suudi yönetimini sorumlu tuttu
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Suudi yönetimini sorumlu tuttu
Tarantino'nun filmindeki gibi parçalara ayırmışlar
Tarantino'nun filmindeki gibi parçalara ayırmışlar
55. Ulusal Yarışma Gelecek Yıl Antalya'ya Dönüyor
55. Ulusal Yarışma Gelecek Yıl Antalya'ya Dönüyor
Engelsiz filmler festivali İstanbul'da başladı
Engelsiz filmler festivali İstanbul'da başladı
Türk savunma şirketleri elden gidiyor
Türk savunma şirketleri elden gidiyor
Cocu'dan Volkan Demirel'e yeşil ışık
Cocu'dan Volkan Demirel'e yeşil ışık
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Türkiye-Bosna Hersek maçı hangi kanalda?
Türkiye-Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık