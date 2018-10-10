Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayet hazırlığı

Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından ortaya çıkan yeni bulgular Kaşıkçı'nın cinayete kurban gittiği iddialarını güçlendiriyor. Evlilik işlemleri için Suudi Arabistan Konsolosluğu'na gelen Kaşıkçı'nın 'ortadan kaybolduğu' gün Konsolosluktaki Türk çalışanların gönderildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ortadan kaybolduğu gün yine konsolosluk binasındaki bazı kapıların kilitlerinin de değiştirildiği iddia ediliyor.

TÜRK ÇALIŞANLARA İŞE GELMEYİN TALİMATI VERİLDİ

Middle East Eye'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün, konsoloslukta çalışan 28 Türk vatandaşına, "üst düzey bir diplomatik toplantı gerçekleştirileceği" gerekçesiyle işe gelmeme talimatı verildiği öğrenildi.

"BOŞANMA BELGELERİ ALMAK İÇİN BAŞKONSOLOSLUĞA YÖNLENDİRİLDİ"

Euronews'in NBC'den aktardığına göre, Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı'nın, boşanma belgeleri almak için önce Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gittiği, buradan İstanbul'daki başkonsolosluğa yönlendirildiği ortaya çıktı.

KAPI KİLİTLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

DHA'da yer alan bilgilere göre ise, birkaç hafta önce konsolosluk içerisindeki bazı kapı kilitlerinin değiştirildiği ve çalışanların üzerine ses kayıt cihazları ile kameralar yerleştirildiği de ortaya çıkmıştı.