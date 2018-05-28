Silahsızlanma toplantısına Suriye başkanlık edecek!..

Birleşmiş Milletler üyesi devletler, alfabetik sıraya göre dönüşümlü olarak koltuğu devralıyor. Geçen yıl konferansı İsviçre yönetmişti, şimdi ise sıra Şam yönetimine geçiyor.

DÜNYA'NIN EN ÖNEMLİ SİLAHSIZLANMA TOPLANTISI

Doğu Guta ve İdlib'de sivillere kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerinden henüz haftalar geçmişken, Suriye'nin dünyanın en önemli silahsızlanma toplantısına liderlik etmesi ihtimali, Cenevre'yi sarsmış durumda.

İDDİALARI REDDEDİYOR

Şam yönetimi savaşın başından bu yana defalarca kimyasal saldırıyla suçlandı, her seferinde iddiaları reddetti.

DOĞU GUTA'DA KİMYASAL KULLANDI

Son olarak Nisan ayında Suriye ordunun muhalifler elindeki Doğu Guta'da düzenlendiği hava saldırılarında 70'den fazla sivil hayatını kaybetti.

ABD, Avrupa ve başta Türkiye olmak üzere bazı bölge ülkeleri kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla Suriye'ye tepki gösterdi. BM Güvenlik Konseyi'nin iddiaların araştırılması için yaptığı toplantıda ise karar çıkmadı.

ŞAM'IN O KOLTUKTA NE İŞİ VAR?

Suriye'nin bugün Cenevre'de başlayacak silahsızlanma müzakerelerini yönetecek olması, “Şam yönetiminin o koltukta ne işi var?” diye soran bazı diplomat ve insan hakları kuruluşlarının tepkisini çekiyor. Şam yönetimi, BM'nin Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'nu defalarca ihlal etmekle suçlanıyor. İngiltere ve Fransa, konferans öncesi durumdan kaygı duyduklarını dile getirdi.