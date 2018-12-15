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Şehit Rize Emniyet Müdürüne Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı
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Gündem - - Editör:

Şehit Rize Emniyet Müdürüne Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında sosyal paylaşım sitesinden hakaret eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medya üzerinden şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında hakaret sözleri paylaşmasının ardından gelen tepkiler ve ihbar üzerine siber suçlar müdürlüğü harekete geçerek zanlıyı evinde göz altına alarak mahkemeye sevk etti. Sevki sonrası çıkarıldığı mahkemede karar tutuklanması yönünde oldu.

Tutuklanma gerekçesi olarak tutananaklara şu madde geçti; "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama ve Hakaret" suçu sayılarak zanlının tutuklanması kararı sonrası cezaevine gönderildi.


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