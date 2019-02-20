Sakarya Kışlasında patlama; Yaralı askerler var

Akşam saatlerinde Ankara Polatlı'da bulunan Sakarya Kışlasında meydana gelen mühimmat patlaması sonucu ilk tespitlere göre 5 asker yaralandı.

AMBULANSLAR HASTANELERE YARALI TAŞIDI

Akşam saatlerinde olduğu ifade edilen patlama sonucu yaralanan 5 asker ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mili Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada patlamanın Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlasında cerayan ettiği bildirildi.

SİLAH EĞİTİME YAPILIYORDU

Patlamanın cephane depolarının olduğu mıntıkada gerçekleştiği kaydedildi. Akşam saatlerinde atış eğitimi yapılan alanda kontrolsüz bir patlama gerçekleştiği ve olaya müdahale edildiği belirtildi. Patlama'dan sonra çok sayıda ambulansın kışlaya geldiği ve yaralıları hastanelere sevk ettiği öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Ankara'da meydana gelen patlama ile ilgili olarak M.S.B. açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır" ibaresi yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üzücü hadisenin duyulması üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldığı kaydedildi.