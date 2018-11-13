Öztürk Yılmaz: Arapça ezan okunmasın demedim

Türkçe ezan tartışmalarının odağındaki isim Öztürk Yılmaz'dan yeni bir açıklama geldi. Katıldığı bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasından yana olduğunu ifade eden Yılmaz iktidara yakın çevrelerin yanı sıra, kendi partisinin de tepkisini çekmişti. Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye konuşan Yılmaz, "Arapça ezan okunmasın demedim. Türkçe de okunsun dedim." ifadeleriyle kafa karıştırdı.

CHP yönetiminin ikinci kez kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Öztürk Yılmaz, tartışma yaratan Türkçe ezan açıklamalarıyla ters düşecek yeni bir açıklama yaptı. Arapça ezana karşı olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum. Ama Türkçe ezan okunsun dedim. Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı” dedi.

CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NA MI HAZIRLANIYOR?

CHP tabanından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Yılmaz, "Telefonlarım susmuyor, odam dolup taşıyor" ifadesini kullandı.

"Ben Arapça ezan okunmasın demedim" diyen Yılmaz, "Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum. Ama Türkçe ezan okunsun dedim. Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı" açıklamasında bulundu.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLİRSE YENİ PARTİ Mİ KURACAK?

Selvi Yılmaz'ın "CHP'den ihraç edilirse parti kuracak" iddiasıyla ilgili yönelttiği sorusuna cevap vermediğini, ama "Yok" da demediğini aktardı.