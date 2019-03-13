Mustafa Cengiz'den gündem açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündem hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen divan kurulu toplantısında açıklamalar yaptı.

İlk Defa Kardayız

Mali konuları görüşmek üzere toplandıklarını ancak başka konular konuşulduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Var olma savaşı içerisindeyiz. Beka savaşı varsa Galatasaray için şu anda gerçekleşmekte. Öz varlıklarımızı -600'den -300'e kadar indirerek ilk defa kar yaptık. Bütün aleyhimizdeki tezgahlara rağmen CAS görüşmesini de kazanmayı başardık." ifadelerine yer verdi.