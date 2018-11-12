Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika açıklaması

Hakkari Şemdinlide bir karakolun üs bölgesinde yaşanan infilak ve burada şehit olan mehmetçiklerle ilgili açıklama az önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı. Bakan, topçu bataryasında oluşan alevlerin sıçramasıyla cephane sandıklarına sıçradığını söyledi.

TOPÇU ATEŞİ ALEVİ MÜHİMMATA SIÇRADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla ilgili, "Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir. Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin, patlamalari tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim" dedi.