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Meteoroloji'den lodos uyarısı
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Meteoroloji'den lodos uyarısı

Meteoroloji, cumartesi günü için beklenen hava durumunu tahminini paylaştı. Tahminlere göre Kuzey Ege ve Trakya'nın bir kısmında yağmur bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis beklenirken Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli lodos olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, cumartesi günü için beklenen hava durumunu tahminini paylaştı. Tahminlere göre Kuzey Ege ve Trakya'nın bir kısmında yağmur bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis beklenirken Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli lodos olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den, cumartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Kuzey Ege kıyıları ile Edirne ve Kırklareli'nde yağmur bekleniyor. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis beklenirken, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara ve Ege kıyılarında hızı 60 km'ye kadar çıkacağı tahmin edilen lodos bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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