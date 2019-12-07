Meteoroloji'den aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada saat 12.00 ila 18.00 arasında Ege'de, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege'de, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda saat 12.00 ila 18.00 arasında sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama göre ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.