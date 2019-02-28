Mersin'de İYİ Parti Ayfer Yılmaz'la devam edecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a kurulan kumpas neticesinde adaylığı YSK tarafından reddedilince, İYİ Parti bu kez ekonomi eski bakanı Ayfer Yılmaz ile başkanlık yarışına girecek.

KOCAMAZ MÜCADELEYE DEVAM EDECEK

Mersin günlerden beri mevcut büyükşehir belediye başkanı Burhanettin Kocamaz'a kurulan kumpasla çalkalanıyor. İYİ Parti adayı olarak YSK'ya ismi müracaat saati sonrasında bildirildiği için adaylığı reddedilen Kocamaz için Demokrat Parti adaylığı gündeme gelmiş ancak YSK bu müracaatıda kabul etmemişti.

EKONOMİ ESKİ BAKANI AYFER YILMAZ

İYİ Parti Genel Merkezi Mersin'de adaylarına karşı girişilen engelleme çabaları sonucu oluşan manzara karşısında yeni bir adayla seçim sürecine devam etme kararı aldılar. Ekonomi eski bakanı Ayfer Yılmaz ile başkanlık yarışına devam etme kararı alan İYİ Parti genel merkezi önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Ekonomi eski bakanı Ayfer Yılmaz'ın yine Demokrat Parti'den aday gösterilmesi ve bu partinin adayı olarak seçimlere katılması bekleniyor.

SÜRPRİZ İSİM OLARAK ORTAYA ÇIKTI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın bu gün yaptığı basın toplantısında bu konu gündeme geldi. Başkan Kocamaz kendisine yapılan engelleme çalışmalarını ve kumpası özetleyerek Mersinlilerden soğuk kanlı olmalarını ve kışkırtmalara karşı tahammül göstermelerini istedi.

MERSİN'İN GELİŞMESİNİ HAZMEDEMEDİLER

Mersin'e yaptığı hizmetlerin bazı çevreler tarafından hazmedilemediği için kendisine karşı kumpas kurulduğunu ifade eden Kocamaz, Bu yarıştan kendilerini yıldırmaya çalışanlara karşı daha fazla çalışarak, bu oyuna girişenlerin planlarını bozacaklarını söyledi. 31 Mart'ta yapılacak yerel yönetimler seçimlerine ekonomi eski bakanı ve yine bir Mersinli olan Ayfer Yılmaz ile devam edeceklerini açıkladı.

YOLUMUZDAN GERİ ÇEVİREMEZLER

Ayfer Yılmaz'ın İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak çalışmalara başlayacağını kaydeden Kocamaz, "Bizi kimse yolumuzdan geri çeviremez. Hizmet için yola çıktık, alnımızın akıyla bu mücadeleden galip çıkacağız" şeklinde konuştu.