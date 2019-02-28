Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Mersin'de İYİ Parti Ayfer Yılmaz'la devam edecek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Mersin'de İYİ Parti Ayfer Yılmaz'la devam edecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a kurulan kumpas neticesinde adaylığı YSK tarafından reddedilince, İYİ Parti bu kez ekonomi eski bakanı Ayfer Yılmaz ile başkanlık yarışına girecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a kurulan kumpas neticesinde adaylığı YSK tarafından reddedilince, İYİ Parti bu kez ekonomi eski bakanı Ayfer Yılmaz ile başkanlık yarışına girecek.

KOCAMAZ MÜCADELEYE DEVAM EDECEK

Mersin günlerden beri mevcut büyükşehir belediye başkanı Burhanettin Kocamaz'a kurulan kumpasla çalkalanıyor. İYİ Parti adayı olarak YSK'ya ismi müracaat saati sonrasında bildirildiği için adaylığı reddedilen Kocamaz için Demokrat Parti adaylığı gündeme gelmiş ancak YSK bu müracaatıda kabul etmemişti.

EKONOMİ ESKİ BAKANI AYFER YILMAZ

İYİ Parti Genel Merkezi Mersin'de adaylarına karşı girişilen engelleme çabaları sonucu oluşan manzara karşısında yeni bir adayla seçim sürecine devam etme kararı aldılar. Ekonomi eski bakanı Ayfer Yılmaz ile başkanlık yarışına devam etme kararı alan İYİ Parti genel merkezi önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Ekonomi eski bakanı Ayfer Yılmaz'ın yine Demokrat Parti'den aday gösterilmesi ve bu partinin adayı olarak seçimlere katılması bekleniyor. 

1037812442

 SÜRPRİZ İSİM OLARAK ORTAYA ÇIKTI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın bu gün yaptığı basın toplantısında bu konu gündeme geldi. Başkan Kocamaz kendisine yapılan engelleme çalışmalarını ve kumpası özetleyerek Mersinlilerden soğuk kanlı olmalarını ve kışkırtmalara karşı tahammül göstermelerini istedi.

MERSİN'İN GELİŞMESİNİ HAZMEDEMEDİLER

Mersin'e yaptığı hizmetlerin bazı çevreler tarafından hazmedilemediği için kendisine karşı kumpas kurulduğunu ifade eden Kocamaz, Bu yarıştan kendilerini yıldırmaya çalışanlara karşı daha fazla çalışarak, bu oyuna girişenlerin planlarını bozacaklarını söyledi. 31 Mart'ta yapılacak yerel yönetimler seçimlerine ekonomi eski bakanı ve yine bir Mersinli olan Ayfer Yılmaz ile devam edeceklerini açıkladı.

YOLUMUZDAN GERİ ÇEVİREMEZLER

ayfer-yilmaz-kimdir-iyi-parti-istif-DToc_cover

Ayfer Yılmaz'ın İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak çalışmalara başlayacağını kaydeden Kocamaz, "Bizi kimse yolumuzdan geri çeviremez. Hizmet için yola çıktık, alnımızın akıyla bu mücadeleden galip çıkacağız" şeklinde konuştu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Mersin'de İYİ Parti Ayfer Yılmaz'la devam edecek
Kılıçdaroğlu'ndan EYT'lilere müjde
Şehit babasını dolandırmaya çalıştılar
Emre Aşık'tan eşine yeni bir dava daha
Hemşireye taciz iddiasında yeni gelişme
Fatih Terim nikah tazeledi
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Kadıköy'deki esrarengiz cinayet çözüldü
Gökhan Töre'den merak ettiren paylaşım
-
Çok Okunanlar
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Dybala gidiyor Salah geliyor!
Dybala gidiyor Salah geliyor!
Kartal'da çöken binaya 2 tutuklama
Kartal'da çöken binaya 2 tutuklama
İngilizler Arda Akbulut'a hayran kaldı
İngilizler Arda Akbulut'a hayran kaldı
E-ticarette 2023 hedefimiz 350 milyar dolar
E-ticarette 2023 hedefimiz 350 milyar dolar
Sarı yelekliler yeniden sokaklarda
Sarı yelekliler yeniden sokaklarda
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Mersin'de İYİ Parti Ayfer Yılmaz'la devam edecek
Mersin'de İYİ Parti Ayfer Yılmaz'la devam edecek
Kılıçdaroğlu'ndan EYT'lilere müjde
Kılıçdaroğlu'ndan EYT'lilere müjde
Şehit babasını dolandırmaya çalıştılar
Şehit babasını dolandırmaya çalıştılar
Emre Aşık'tan eşine yeni bir dava daha
Emre Aşık'tan eşine yeni bir dava daha
Hemşireye taciz iddiasında yeni gelişme
Hemşireye taciz iddiasında yeni gelişme
Fatih Terim nikah tazeledi
Fatih Terim nikah tazeledi
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Kadıköy'deki esrarengiz cinayet çözüldü
Kadıköy'deki esrarengiz cinayet çözüldü
Gökhan Töre'den merak ettiren paylaşım
Gökhan Töre'den merak ettiren paylaşım
AK Partili belediye başkan adayına Zonguldaklılardan büyük tepki
AK Partili belediye başkan adayına Zonguldaklılardan büyük tepki
Aytaç Arman'a son görev
Aytaç Arman'a son görev
Maç Hatay'ın tur Galatasaray'ın: 4-2
Maç Hatay'ın tur Galatasaray'ın: 4-2

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji