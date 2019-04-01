Mahalli İdareler seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan ve rakibi AKP adayı Özhasekiye yüzde 4'e yakın fark atan Mansur Yavaş, Ankaralılara balkon konuşmasını yaptı.

KAZANAN TÜRK MİLLETİDİR.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP adayı Mansur Yavaş balkon konuşmasını yaptı. Bütün Türkiye'ye sukunet çağrısı yapan Mansur Yavaş, Kazananın bu seçimlerde bütün Türk milleti olduğunun altını çizdi. Yeni dönemde seçmenlerini utandırmayacağını ve büyük hizmetlerin altına imzalarını atacaklarını belirten Yavaş, kaybedenin kendisine iftiralar atanlar olduğunu ve Özhaseki'ninde kaybedenlerden olduğunu söyledi.