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Leyla Aydemir'i arama çalışmalarında sıcak gelişme
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Leyla Aydemir'i arama çalışmalarında sıcak gelişme

Ağrı'da bayramın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları özel oluşturulan ekip gözetiminde devam ediyor.

Türkiye günlerdir Ağrı'da kaybolan 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir'i arıyor. Bayramın birinci günü ziyaret için geldiği dedesinin evinin önünden kaçırılan küçük çocuk 6 gündür aranırken henüz somut bir adım atılamaması ailenin ve yakınlarının umutlarını tüketiyor.

Leyla Aydemir'i bulmak için oluşturulan 11 kişilik özel ekip titizlikle çalışmalarını sürdürürken bazı duyarsız vatandaşlar Leyla'yı arayan ekibi ve aileyi güç durumda bırakıyor. Aileye 12 ilden gelen ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri kısa sürede ulaştıkları ihbar sahiplerinin asılsız ihbarda bulunduklarını açıkladı. Bu konuda vatandaşlardan duyarlı olmaları istenirken, küçük Leyla'nın amcasına gelen "Leyla elimizde, başınız sağ olsun" dediği yönündeki bilgi üzerine yapılan incelemede aramanın, küçük yaştaki bir çocuk tarafından yapıldığı belirlendi.

LEYLA'YI BULMAK İÇİN İHBAR HATTI OLUŞTURULDU

Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu.     

Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla "0505 022 74 27" numaralı ihbar hattını devreye aldı.

ŞÜPHELİ MİNİBÜS İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI     

Ankara'dan teknik anlamda istihbarat sağlayacak uzmanların da bulunduğu ekip, Leyla Aydemir'i bulmak için il genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını inceledi.     

Köy ve çevresinde çocuklara kapalı kasa minibüsle şeker dağıtıldığı iddiası üzerine araca ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede bu iddianın da asılsız olduğunu belirledi.     

 
Ekipler, "camı kırık minibüstekilerin çocukları şekerle kandırmaya çalıştıkları" iddiasının gerçeği yansıtmadığının anlaşılmasının ardından aileye gelen tüm ihbar telefonlarını takibe aldı.     


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