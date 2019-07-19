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La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
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Gündem - - Editör: Eren COŞKUNDİLİ

La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?

Dizinin Üçüncü Sezonu İçin Kolları Sıvayan Senarist Alex Pina, Diziye Ankara İsimli Bir Karakter Düşündüklerini Açıkladı.

3. sezonu yayınlanan La Casa De Papel dizisi izleyenlerini bu sezon da heyecanlandıracak gibi görünüyor. İlk bölümü yayınlanan dizi sosyal medyada çok konuşuldu. 2.Sezonun son bölümünde polisler tarafından vurulan Berlin'in diziye devam edip etmeyeceği de merak konusuydu. Dizinin 3.sezon tanıtında yer alan Berlin (Pedro Alonso), diziye devam edeceği sinyallerini verdi.

 

ANKARA SÜRPRİZİ

Son yılların fenomen dizisi La Casa De Papel üçüncü sezonuna hazırlanırken çok konuşulacak bir haber ortaya atıldı. Dizinin yaratıcısı olan Alex Pina, diziye Ankara isimli bir karakterin katılabileceğini belirtti.

Senarist Pina, “Ankara isminde bir kadın karakter fikri oluşmaya başlamıştı. Ankara rolü için bazı oyuncularla görüştük ama yapım aşamasında vazgeçtiğimiz karakterlerden biri oldu.

Bazı oyuncularla görüştük ama hiç Türk oyuncuyla görüşmedik” açıklamalarında bulundu.İlk iki sezonunda büyük bir soyguna girişen ekip, üçüncü sezonda ise daha büyük bir soyguna kalkışıyor.

 

La Casa De Papel 3.sezonuyla 19 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.

 

 

3.SEZONDA YENİ İSİMLER

 

Dizinin 3.sezonunda kadroya yeni isimler katılıyor. işte o isimler;

Rodrigo de la Serna - Palermo
Luka Peros - Marsilya
Hovik Keuchkerian - Bogota
Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon


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