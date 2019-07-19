KONUT SATIŞLARINDA ŞOK DÜŞÜŞ!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarında geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 48,6 oranında azalma gösterdi.



SATIŞLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ!

Haziran ayında rekor bir düşüş gösteren konut satışları neredeyse yarı yarıya azalarak 61 bin 355 oldu. Satışlarda İstanbul 10 bin 60 konut (%16,4) ile en yüksek paya sahip ilimiz. İstanbul'u 5 bin 430 konut ile Ankara ve 3 bin 390 pay ile Antalya takip ediyor.

YABANCILARIN İLGİSİ BÜYÜK

Haziran ayında en çok konut satışı Irak'ı vatandaşlara yapıldı. 429 konut ile Irak'lı vatandaşların tericihi Türkiye oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında geçen yıla oranla artış gözlendi. 2018 Haziran ayına göre konut satışı %30,5 arttı. Yabancılara en çok konut satışı sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara illerinde gerçekleşti.