Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Kılıçdaroğlu araya girdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Kılıçdaroğlu araya girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki tartışmaya son noktayı koydu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki tartışmaya son noktayı koydu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan kitap polemiğine noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, "Örgütümüz iyi çalıştı, fedakarlıkla çalıştı. Başarıyı herkes sahiplenmek ister, yeter ki başarı olsun." diyerek tartışmaya girmeyi ve tartışmanın uzatılmasını doğru bulmadığını belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı olan Necati Özkan'ın yazdığı 'Kahramanın Yolculuğu' isimli kitabı Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan eleştirince tartışmalar başladı. İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kaftancıoğlu hakkında "Yorum yapmasını doğru bulmuyorum." dedi. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de konuyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na fikirlerini sordu. Kılıçdaroğlu tartışmayı doğru bulmadığını belirtti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kılıçdaroğlu araya girdi
Çukur'da olay yaratan öpüşme sahnesi
Liverpool derbide galip: 3-1
Başakşehir emin adımlarla
İzmir ve Antalya'da peş peşe deprem
Beşiktaş kalesini gole kapadı
Göztepe ile Yeni Malatyaspor yenişemedi
Can Yaman'dan bacak şov
Fenerbahçe'de ilk yolcu Miha Zajc
-
Çok Okunanlar
11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
Erdoğan'dan DEAŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Erdoğan'dan DEAŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
Galatasaray Rizespor Şifresiz Canlı izle Netspor Taraftarium Jestyayın Justin TV
Galatasaray Rizespor Şifresiz Canlı izle Netspor Taraftarium Jestyayın Justin TV
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Kılıçdaroğlu araya girdi
Kılıçdaroğlu araya girdi
Çukur'da olay yaratan öpüşme sahnesi
Çukur'da olay yaratan öpüşme sahnesi
Liverpool derbide galip: 3-1
Liverpool derbide galip: 3-1
Başakşehir emin adımlarla
Başakşehir emin adımlarla
İzmir ve Antalya'da peş peşe deprem
İzmir ve Antalya'da peş peşe deprem
Beşiktaş kalesini gole kapadı
Beşiktaş kalesini gole kapadı
Göztepe ile Yeni Malatyaspor yenişemedi
Göztepe ile Yeni Malatyaspor yenişemedi
Can Yaman'dan bacak şov
Can Yaman'dan bacak şov
Fenerbahçe'de ilk yolcu Miha Zajc
Fenerbahçe'de ilk yolcu Miha Zajc
Müge Anlı'dan olay yaratan 10 Kasım paylaşımı
Müge Anlı'dan olay yaratan 10 Kasım paylaşımı
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Süper Lig'in yeni lideri Sivasspor
Süper Lig'in yeni lideri Sivasspor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji