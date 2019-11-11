Kılıçdaroğlu araya girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki tartışmaya son noktayı koydu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan kitap polemiğine noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, "Örgütümüz iyi çalıştı, fedakarlıkla çalıştı. Başarıyı herkes sahiplenmek ister, yeter ki başarı olsun." diyerek tartışmaya girmeyi ve tartışmanın uzatılmasını doğru bulmadığını belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı olan Necati Özkan'ın yazdığı 'Kahramanın Yolculuğu' isimli kitabı Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan eleştirince tartışmalar başladı. İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kaftancıoğlu hakkında "Yorum yapmasını doğru bulmuyorum." dedi. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de konuyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na fikirlerini sordu. Kılıçdaroğlu tartışmayı doğru bulmadığını belirtti.