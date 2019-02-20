Kandilli'ye göre 5.5 şiddetinde sallandık

Çanakkale merkezli bir depremle gece yarısı Kuzey Batı Anadolu bölgesi korkutucu anlar yaşadı. İstanbul'dan da hissedilen depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi 5.5 olarak açıkladı.

MERKEZ ÜSSÜ ÇANAKKALE

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Son dakika yapılan açıklamalarda Çanakkale Ayvacık'da saat 21.23 civarında deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi genelinde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü. Edinilen bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde de büyük bir korkuya sebep oldu.

BİLDİRİLEN HASAR VE YIKIM YOK

Depremde bölgede yıkılan bina olup olmadığı ya da yaralanma konusunda henüz herhangi bir bilgi alınamadı.

HALK BU GECE SABAHLAYACAK

Artçı sarsıntıların devam ettiği Çanakkale merkezdeki bağlı sosyal tesisler sabaha kadar açık tutacaklarını açıklayan yetkiller yurttaşların çok büyük bir korku atlattıklarını, bu endişenin ileriki saatlerdede sürebileceğini söylediler. Şu ana kadar olumsuz bir haber alınmadığının altını çizen yetkililer, panige kapılmak için bir sebep olmadığını öne sürdüler.