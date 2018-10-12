İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Adliyesi'nde yaşanan gaz sızıntısı büyük paniğe neden olmuştu. Yangın söndürme tüplerinin kontrolü sırasında meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle 29 kişi hastaneye kaldırılmış, adliye boşaltılmıştı. Hastaneye kaldırılan bir işçinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Gazdan zehirlenenler ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi gören taşeron işçi Salih Ataoğlu hayatını kaybetti.

SOLUNUM VE DOLAŞIM YETMEZLİĞİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Tuncay Göksel yaptığı açıklamada, Ataoğlu'nun gazdan zehirlenmeye bağlı solunum ve dolaşım yetmezliğinden hayatını kaybettiğini belirtti.

Ataoğlu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan bir kişi de taburcu edildi.