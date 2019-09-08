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İstanbul'da yarın 9 Eylül Pazartesi toplu ulaşım ücretsiz mi?
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

İstanbul'da yarın 9 Eylül Pazartesi toplu ulaşım ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim-öğretim yılı başlangıcı sebebiyle Pazartesi günü saat 6.00 - 14.00 saatleri arasında havalimanı hatları hariç tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim-öğretim yılı başlangıcı sebebiyle Pazartesi günü saat 6.00 - 14.00 saatleri arasında havalimanı hatları hariç tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını ifade etti.

İBB tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim-öğretim yılı başlangıcı sebebiyle Pazartesi günü saat 06:00 - 14:00 saatleri arasında havalimanı hatları hariç tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. İstanbulkartınızı kullanarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Okullar pazartesi günü açılıyor. Trafik yoğunluğuna karşı önlemler alınıyor. İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00 arası toplu taşıma ücretsiz olacak. Açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapmıştı.


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