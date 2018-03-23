İnternette RTÜK denetimine ilk takılan Taha Özer oldu

Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara RTÜK denetimi, Meclis'te yoğun tartışmalar eşliğinde kabul edilmişti. Denetim İnstagram gibi sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınları kapsıyordu.

Sosyal medyada yaptığı şaşalı paylaşımlarla Türk Dan Bilzerian olarak tanınan Taha Özer, denetime takılan ilk isim oldu. Özer, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerik paylaştığı gerekçesiyle Bakırköy Adliyesi'ne çağrılarak ifade verdi. İfadesinin ardından Taha Özer denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

TELEFONLARINA VE BİLGİSAYARINA EL KONULDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen soruşturma kararının ardından İstanbul Emniyetine bağlu polis ekipleri Taha Özer'i sabah saatlerinde gözaltına aldı.

Ataşehir'de adresi belirlenen Taha Özer, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, iki adet bilgisayar ve bir adet taşınabilir bellek ele geçirildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Taha Özer, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Özer isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHA ÖZER KİMDİR?

Taha Özer, zenginliğini, gece hayatını, gezip tozmalarını ve kadınlarla ilişkilerini sergilediği Instagramfotoğraflarıyla hızlı bir şekilde fenomen oldu. Özer, meşhur bir ayakkabı firmasının sahibinin oğlu.