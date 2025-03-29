İBB’de Hoparlörden Milyonluk Vurgun: Şirket Ağları ve Şaşırtıcı İtiraflar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında her geçen gün çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Son olarak tanık sıfatıyla ifade veren Gürkan Coşkun’un beyanları, kamu kaynaklarının nasıl sistemli şekilde sömürüldüğünü ortaya koydu. Şirketlerin şişirilmiş faturalarla milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı soruşturmada, sadece iki hoparlör ve prompter üzerinden 2 milyon TL’lik fatura kesildiği iddia edildi.

Prompter ve Hoparlörle 2 Milyon TL’lik Fatura

Soruşturmanın dikkat çeken ifadelerinden biri, prodüksiyon şirketi sahibi Gürkan Coşkun’a ait. Coşkun, kendisine itirafta bulunan zanlılardan Vedat Şahin’in “İki prompter, iki hoparlör koyuyorum, 2 milyon fatura kesiyorum” sözlerini aktardı. Şahin’in kendisine ayrıca, Bağdatlı’dan 60 milyon lira alacağı olduğunu ve “Bana bir şey olmaz” diyerek rahat davrandığını söylediği öne sürüldü.

Yolsuzluk Ağında Kim Kimdir?

Coşkun’un ifadesinde yer verdiği bilgilere göre, İBB’ye fatura kesen şirketlerin arkasında paravan yapılar bulunuyor. “Ego Teknik” isimli firmasıyla 29 Ekim etkinliğinde taşeronluk yaptığını belirten Coşkun, ana yüklenici olan “Imagina” şirketinden 3 milyon TL + KDV ödeme aldığını açıkladı. Aynı şirketin İBB’den 579 milyon TL tutarında fatura kestiğini, ancak alt yüklenicilere sadece 119 milyon TL ödediğini ifade etti. Bu da 1 günde yaklaşık 460 milyon TL’lik farkla elde edilen büyük kazancı gözler önüne seriyor.

CHP’li İsimlerin Gölgeleri

Gürkan Coşkun, şirketlerin arkasında CHP’ye yakın isimlerin bulunduğunu iddia etti. Özellikle firari Emrah Bağdatlı’nın, asıl aktör olduğunu, B.B. adına kurulan ve İBB’den iş alan DBM şirketinin de fiilen Bağdatlı tarafından yönetildiğini söyledi. Bu kişilerin belediye organizasyonlarında önemli pozisyonlara geldikleri ve sahne kurulumları, bayram etkinlikleri gibi yüksek bütçeli projeleri yönettikleri ifade edildi.

Zabıtadan Miting Organizatörlüğüne

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde zabıta olarak görev yapan Barış Kılıç’ın ise CHP mitinglerini organize ettiği öne sürüldü. “BTF” isimli şirketin arkasındaki isim olarak gösterilen Kılıç’ın, Emrah Bağdatlı üzerinde bile yetkili olduğu ve emirler verdiği belirtildi. Bu durum, belediye içindeki ilişkilerin siyasal yapılarla ne derece iç içe geçtiğini gösteriyor.

Milli Bayramlar Üzerinden Yolsuzluk

Coşkun’un ifadeleri, özellikle milli bayramlarda yapılan etkinliklerin yüksek bedellerle faturalandırıldığını ortaya koyuyor. “Qoala”, “Imagina”, “Adgreate”, “Creative Medya” ve “OMR” gibi birçok şirketin, sahte veya şişirilmiş fatura düzenleyerek belediye bütçesinden büyük paylar aldığı öne sürüldü. Sahte faturalarla elde edilen bu kazançların, organize şekilde dağıtıldığı, paraların ise başka alanlara aktarıldığı iddia ediliyor.

Hayali Bakım İhaleleri ve Arazi Vurgunu

Avukat Gökhan Taşkapan’ın beyanına göre, İBB otobüslerinin bakım ihaleleri de benzer şekilde usulsüzlük içeriyor. “Şimşek Oto” adlı şirketin, CHP milletvekili Özgür Karabat’ın kardeşi Devrim Karabat aracılığıyla ihalelere yönlendirildiği belirtildi. Elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı ise Silivri-Çatalca ve Sefaköy bölgelerinde kooperatifler aracılığıyla arsa alımında kullanıldı.