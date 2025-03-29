Gençliği Sokağa Çekmeye Çalışanlar Geleceği Tehlikeye Atıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından bazı çevrelerin düzenlediği izinsiz gösteriler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, toplumsal huzuru ve gençlerin geleceğini hedef alan bu girişimlerin, sadece anlık kargaşa değil uzun vadeli tehditler barındırdığını vurguladı. Kamu düzeninin bozulmasına yönelik her çabanın, en başta gençleri ve çocukları hedef aldığını ifade etti.

Demokratik Katılım Desteklenmeli

Sosyal medya hesabından kamuoyuna seslenen Yılmaz, farklı görüşlerdeki gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri demokratik platformların varlığına dikkat çekti. Türkiye’de siyasi katılımın önünün açık olduğunu, gençlerin bu alanlarda aktif olarak yer almasının hem demokrasiye hem de toplumsal gelişime katkı sunduğunu belirtti. Özellikle sokaklarda ve şiddet içerikli eylemlerde rol almanın, gençlerin potansiyelini boşa harcamak anlamına geleceğini söyledi.

AK Parti’nin Gençlik Politikaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, açıklamasında AK Parti’nin gençliğe verdiği önemi de detaylandırdı. Üniversite sayısındaki artış, yurt kapasitesinin genişletilmesi, burs ve kredi imkânlarının geliştirilmesi gibi adımların tamamının gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik olduğunu belirten Yılmaz, gençlerin özgüvenli, girişimci ve milli değerleri benimseyen bireyler olarak yetişmesinin Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını dile getirdi.

Kaos Peşindeki Yapılara Uyarı

Yılmaz’ın açıklamalarındaki en çarpıcı kısım ise kaos ortamı yaratmaya çalışan yapı ve kişilere yönelik uyarılardı. Gençlerin siyasete katılımını şiddetle özdeşleştiren çevrelerin, aslında hem demokrasiyi hem de gençleri istismar ettiğini vurguladı. Kamu düzenine kast eden hiçbir hareketin meşruiyet taşıyamayacağını ve bu tür girişimlerin ekonomiye de zarar verdiğini ifade etti.

Ahmed Arif’in “Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır” dizelerine atıfta bulunan Yılmaz, gençleri sokaklara çağıranların niyetinin hiçbir zaman masum olmadığını vurguladı. Bu tür girişimlerin ardında sinsi planların ve dış destekli odakların bulunduğunu ima eden Yılmaz, gençlerin bu oyunlara gelmemesi gerektiğini kaydetti.

Gençler Türkiye’nin Umududur

Cevdet Yılmaz, açıklamasının sonunda ailelere ve gençlere özel bir çağrıda bulundu. Gençlerin birbirine ve ailelerin evlatlarına sahip çıkmasının, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bu tarz sinsi tehditlerin etkisiz hale gelmesinde kilit rol oynayacağını ifade etti. Yılmaz’a göre, gençliğin aydınlık bir geleceğe yürümesi için huzur ortamının korunması, demokrasinin güçlendirilmesi ve şiddet yerine fikirle mücadele edilmesi gerekiyor.

Bu açıklamalar, hükümetin gençlik üzerindeki algı ve yönlendirme çabalarına verdiği önemin altını çizerken, aynı zamanda Türkiye’nin geleceği adına gençlerin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiği konusunda da önemli mesajlar içeriyor.