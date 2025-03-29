Avrupa’nın Türkiye’ye Duyduğu İhtiyaç Artıyor: Arnavutluk Başbakanı’ndan Dikkat Çeken Sözler

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa’nın güvenliği ve jeopolitik gücü açısından Türkiye ve Orta Doğu’daki müttefiklerle kurulacak güçlü bağların hayati önem taşıdığını vurguladı. Tiran'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Rama, Avrupa’nın bugünkü koşullarda Türkiye’ye, Türkiye’nin Avrupa’ya ihtiyaç duyduğundan daha fazla bağımlı hale geldiğini ifade etti.

İftar Programında Dikkat Çekici Konuşma

Başkent Tiran'daki Kongre Sarayı’nda organize edilen geleneksel iftar programına Arnavutluk’un siyasi, diplomatik ve kültürel camiasından pek çok önemli isim katıldı. Etkinlikte konuşan Edi Rama, Ramazan ayının toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren, dayanışma duygusunu pekiştiren bir dönem olduğuna dikkat çekti. İftar sofralarının kendisi için her zaman özel anlamlar taşıdığını söyleyen Rama, davetlilere teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Ancak konuşmasının en dikkat çeken kısmı Avrupa ve Türkiye ilişkileri üzerine yaptığı değerlendirmelerdi. Rama, Avrupa Birliği’nin son dönemdeki stratejik zayıflığının ve jeopolitik kırılganlığının, Türkiye gibi bölgesel aktörlerle kurulacak iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini dile getirdi.

“Avrupa’nın Türkiye’ye İhtiyacı Daha Fazla”

Rama, "Bugün Avrupa, Türkiye'ye ve diğer Orta Doğu müttefiklerine, Türkiye'nin ve söz konusu müttefiklerin Avrupa'ya ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyaç duyuyor." diyerek, dengeleri değiştiren net bir tespitte bulundu. Bu açıklama, Avrupa’nın kendi iç sorunlarını çözebilmesi ve dış tehditlere karşı direnç gösterebilmesi adına Türkiye gibi ülkelerle iş birliğini artırması gerektiği mesajını içeriyor.

Başbakan Rama, Avrupa’nın yalnızca askeri değil, aynı zamanda stratejik, ekonomik ve kültürel alanlarda da Türkiye’nin katkılarına daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu görüş, Avrupa’nın gelecekteki siyasi ve diplomatik vizyonunu yeniden şekillendirecek nitelikte yorumlandı.

Avrupa’nın İstikrarı İçin Ortaklık Vurgusu

Edi Rama, Avrupa’nın uluslararası arenada yeniden güç kazanabilmesi için "bilgeliğin beş direğine" ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bunlar arasında diplomasi, sabır, stratejik vizyon, kültürel anlayış ve karşılıklı saygı gibi değerlerin bulunduğunu ima eden Rama, Avrupa’nın bu değerlere yalnız başına ulaşamayacağını ve dış ortakların desteğinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda Türkiye'nin, yalnızca bir NATO müttefiki değil, aynı zamanda Avrupa için hayati bir ortak olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin jeopolitik konumu, askeri gücü, ekonomik potansiyeli ve bölgesel nüfuzu, Avrupa'nın güvenliği açısından vazgeçilmez olarak değerlendirildi.

Stratejik İttifaklara Açık Kapı

Arnavutluk’un Avrupa ile Türkiye arasında bir köprü olabileceğini belirten Rama, kendi ülkesinin hem Avrupa’nın parçası hem de İslam dünyasına komşu bir ülke olarak bu süreçte sorumluluk alabileceğini ifade etti. Türkiye ile Arnavutluk arasında tarihsel bağlara da değinen Rama, iş birliğinin sadece siyasi değil, aynı zamanda kültürel ve insani bir temelinin de olduğunu vurguladı.