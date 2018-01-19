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Hükümetten önemli bedelli askerlik açıklaması
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Gündem - - Editör: Merve Ece İNAN

Hükümetten önemli bedelli askerlik açıklaması

Zorunlu askerlik hizmetini, devletin kararladığı zamanda ücret karşılığında askerlik hizmetinin yapılmış sayılması anlamına gelen bedelli askerlik ile ilgili olarak hükümet adına bugün önemli bir açıklama geldi.

Hükümete bu konunun sık sık sorulduğunu dile getiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, vatandaşın merakla beklediği sorunun yanıtını verdi.

Heyecanla bedelli askerliği bekleyenlerle ilgili açıklamayı gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli geçtiğimiz günlerde zaten konuyla ilgili kamuoyu önünde bir değerlendirme gerçekleştirdiğini dile getirirken, A Haber televizyonunda çıktığı canlı yayında da gelen sorulara yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, A Haber televizyonunda gündemdeki Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Canikli, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ve çıkıp çıkmayacağı konusunda daha önceden de açıklamaların yapıldığı bedelli askerlik konusuna da değindi.

Bakan Canikli, bedelli askerlik sorusuna ise verdiği yanıtta "Gündemimizde yok" ifadesini kullandı.

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU'NA BİNLERCE BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU

TBMM Dilekçe Komisyonuna, bedelli askerlik için yasal düzenleme yapılması amacıyla binlerce başvuru yapıldı. Dilekçelerde, bedelli askerliğin bir milyon genci ilgilendirdiği belirtilerek, bedelli askerlik için yasa çıkarılması talep edildi.


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