Halk TV'ye farklı A Haber'e farklı konuşan Balıkçı Müslüm Baba

Sosyal medya Balıkçı Müslüm Baba'yı konuşuyor. Balıkçı esnafı vatandaş soskak röportajı sırasında Halk TV'ye farklı A Haber'e farklı konuştu. Muhalif çizgisiyle bilinen Halk TV televizyonuna "Hiç iş yok. Durum iyiye gitmiyor" diyen Müslüm Baba lakaplı esnaf, A Haber kameralarını görünce 180 derece döndü.

Sosyal medyada dolaşan bir video ise viral oldu.

Önce Halk TV'nin mikrofon uzattığı bir vatandaş, "Vallahi şu anda hiç iş yoktur. Durum iyiye gitmiyor" diye belirterek ekonomik durumdan şikayetini dile getiriyor.

Daha sonra ise hükümete yakın A Haber'in mikrofon uzattığı aynı adam, bu kez de, "Türkiye'miz çok güzel. Allah fırsatçılara izin vermesin. Kim diyor ki ekonomik kriz var" diyor.

Vatandaşın A Haber'e “Kriz yok”, Halk TV'ye “Kriz var” demesi ise sosyal medyanın gündemine girdi.