Hakim ve Savcılar Kurulu Rabia Naz soruşturması için müfettiş görevlendirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) öncelikli olarak görüşülen müfettiş talebi, olayın soruşturulması için onaylandı.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulunmuş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Rabia Naz'ın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan 2 ayrı rapor istendi. Raporda, ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşmeyle uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etmişti.

Baba Şaban Vatan, kızının ölümüyle ilgili Adalet Bakanlığı'na başvurarak müfettiş görevlendirilmesini istedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla bu talep öncelikli olarak görüşüldü. Kurul, olayın soruşturulması için müfettiş incelemesine karar verdi.

BAKAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabında şunları yazdı:

"Rabia Naz kızımızı rahmetle anıyor, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Gerçek neyse onu bilmek öğrenmek isteyen ailenin yanındayız. Süreci başından beri dikkatle takip ediyorum. Bir baba ve Adalet Bakanı olarak Şaban Vatan'ın acısını anlıyor, adalet arayışını derin bir saygı ile karşılıyorum. Temennim, soruşturma sonucunda mahşeri vicdanı tatmin edecek adil bir neticeye varılmasıdır. Geçtiğimiz hafta HSK Başkanı olarak Şaban Vatan'ın başvurusunu öncelikli olarak görüşülmesi talimatını vermiştim. Başvuruyu öne alarak görüşen HSK müfettiş incelemesine karar verdi. Sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve tüm soruların cevabını bulması yegane amacımızdır."

ACILI BABA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Görele Sulh Ceza Hakimliği'nce kızının ölümüyle ilgili farklı iddialar ortaya atan Şaban Vatan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. Şaban Vatan 3 hafta süreyle hakim kararıyla gözlem altında tutulacak. Baba Vatan, birkaç gün içinde polis nezaretinde alınarak Samsun'a götürülecek.