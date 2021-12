Girişimcilikte fark yaratanlar Vizyoner 21'de buluştu

MÜSİAD tarafından organize edilen Vizyoner21 zirvesinde bir araya gelen girişimciler, modern Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edeceklerini, "Sadece Türkiye ölçeğinde değil, dünya çapındaki projelerede yön vermek için çaba harcayacaklarını "söyledi.

GİRİŞİMCİLERİN FİKİRLERİ GÖZ DOLDURDU



Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen ve kurumsal şirketlerin yanısıra girişimci profillerinde boy gösterdiği Vizyoner 21 zirvesi son derece ilginc çalışmalara ve fikirlere sahne oldu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD tarafından gerçekleştirilen Vizyoner'21 zirvesine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Müsiad Vizyoner 21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül'ün açılış konuşmaları ile başladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve "Dijitali Fark Et"," İklimi Fark Et"," Girişimi Fark Et" ," Dönüşümü Fark Et" ana başlıklarıyla gerçekleşti. Toplantıda bir çok ünlü isim başarı öyküleri ile ağırlandı.

AYRINTILARI FARK ETMEK ÖNEMLİ

Etkinliğin açılıışda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Müslüman bilim adamı El-Cezeri, yapmış olduğu mühendislik harikası çalışmalarıyla ilk robotik, basit makinelerin oluşturabileceğini fark etti. günümüz yazılım sisteminin temellerini atmış oldu. Astromom Ali Kuşçu, kafarını uçsuz bucaksız kemaya kaldırarar güneş sisteminin ve yıldızları fark etti, bilime ışık tutan uzay çağının açılmasına vesile oldu. Tıbbın dahisi Avicenna, bizim bilgidimiz ismi ile İbni-Sina narkozu icat etti. Modern çağın ameliyatları ağrısız bir şekilde başlamış oldu. Hz. Mevlana yediden yetmişe herkese ulaşmanın gönül dili ile olacağını fark etti. Eseri olan Mesnevi, günümüzde dahi ilmi bir kaynak olarak birçok dünya üniversitelerde okutulmaktadır. Nobel ödüllü Türk Bilim İrsanımız Aziz Sancar, DNA'daki o küçük ayrıntıyı fark etti. Kansen araştırmalarında yeni bir dönem başladı" diyerek fark etmenin altını çizdi.

E-TİCARET HACMİ 10 YILDA 15 KAT ARTTI

Bilgi teknolojisi ve küreselleşmenin etkisiyle pazarlama uygulamalarında geleneksel stratejilerin yerini dijital strarejilere bıraktığını dile getiren Asmahı, e-ticaret hacminin son 10 yılda on beş kat artarak 4.2 trilyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Dünya'da hızla büyüyen e-ticaret sektörü artık hepimizin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Asmalı," Bu hacimde ülkeminde büyük bir paya sahip olmasını istiyoruz. O yüzden de e-ticareti Fark Et, kısacası Dijitalıi Fark Et diyoruz. şeklinde konuştu.

MÜSİAD'IN İKLİM MANİFESTOSU

İklim değişikliği konusunda da önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Mahmut Asmalı, "Ne yazık ki ülkemiz günden güne 4 mevsim olma özelliğini kaybediyor, İstanbul'un ortasında hortum çıkabiliyor yada Antalya'ya görülmemiş bir şekilde kar düşebiliyor. Kısacası iklimler değişiyorl Küresel ısınma Hayatımızı etkiliyor" dedi. Mahmut Asmalı, Vizyoner 21'de MÜSİAD'IN iklim manifestosunu açıkladı ve ortak paydası insanlığa fayda üretmek olan herkes ile görüşmeye iş birliği yapmaya ve gücünü birleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

DÜNYAMIZ SERAYA DÖNÜŞÜYOR

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ise yeşil dönüşümün önemine değinerek şunları söyledi: " Araştırmalara göre dünyada ortalama sıcaklık 1880'den bu yana 1" santigrattan biraz daha fazla arttı. Isınmanın üçte ikisi 1975'den beri, her 10 yılda kabaca 0,15 ila 0,20 santigrat oranında gercekleşti. 2021 ise, ısı ölüçlerinin yapıldığı tarihten bu yana en yüksek sıcaklıkların yaşandığı yıl oldu. Dünyanın koca bir seraya dönüşmesine sadece 2 santigrat kaldı."

YEŞİL MUTABAKATTA BİRLEŞİYORUZ

"Yeşil dönüşüm, yaklaşan tehlikeye karşı çözümün en önemli parçası.. AB bu kapsamda Sınırda Karbon Düzenlemesi ve sınırda karbon vergisi takvimini açıkladı. Teknolojik dönüşüm ve ekonomik büyümede de yeni bir yol arayışı var. AB tarafndan gündeme getirilen "Yeşil Mutabakat" bu teknolojik dönüşüm ve ekonomik büyümeyi tetikleyici, kapsamları bir araç olarak görülüyor. AB yeşil teknolojileri küresel çapta kendisine rekabet avantajı sağlayabileceği bir alan olarak görüyor."



YEŞİL TEKNOLOJİ'DE PAYIMIZ BİNDE 3

OECD verilerine göre son 10 yılda AB'nin yeşil teknoloji patentleri içindeki payı yüzde 25'lerde ABD ve Japonya'nın toplam payı ise yüzde 50 civarında. Onları Almanya izliyor. Çin, Almanya'ya yetişmek üzere. Son 10 yılda teknoloji patentlerinden aldığı pay henüz binde 3 oranında. Elbette aldığımız payda artış eğilimi var. Ancak oldukça geride olduğumuz çok açık. Dolayısyal bizim çok hızlı bir çalışmanın içinde bulunmamız gerekiyor. "

VİZYONER 21' ÖDÜLLERİ

MÜSİAD 21 kapsamında 3 kategoride düzenlenen Girişimcilik Yarışması'nın kazananlarıda ödüllerine kavuştu. "Özgün Ürün" kategorisinin şampiyonu Bilişim Vadisi'nde Saha Robotik (Murat Ayrancı) olurken, "Sınır Tanımayan Ürün" kategorisinde Teknopark İstanbul'dan Çekirdek Ar-Ge (Emin Yücel), "En Çevreci Ürün"nde TÜBİTAK Marmara Teknokent'ten (MARTEK), Biriktir projesi (Yağmur Gömürlü) birinciliğe layık görüldü.