Flash TV'den yayınlarına ara

İdari, siyasi ve mali baskıları gerekçe gösterdikten sonra yayınlarına ara veren Flash TV sonunda ekranlarını kararttı.

Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV, 28 yıllık yayın hayatına resmen ara verdi. 'Gece Hattı' programında açıklamalarda bulunan Gökhan Taşkın 28 yıllık bir aranın ardından yayınlarına ara verdiklerini resmen açıkladı.

Yayınlara Ara Verildi

Gökhan Taşkın'ın açıklamalarının hemen ardından Flash TV yayın hayatına ara verdi. Taşkın, "28 yıllık yayın hayatımıza ara veriyoruz. Tek suçumuz her zaman tarafsız olmaktı. Diğer medya kuruluşlarının da bizim gibi davranmalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.