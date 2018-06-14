Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Esnaf ziyaretinde kan döküldü: 3 ölü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Esnaf ziyaretinde kan döküldü: 3 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

Suruç'ta esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili grupla, başka bir grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da bulunduğu gruba yönelik silahlı saldırıda 3 kişi kaybetti 9 kişi yaralandı. 

Suruç'tan edinilen ilk bilgilere göre seçim kampanyasını yürüten AK Parti Şanlıurda Milletvkeili İbrahim Halil Yıldız, beraberindeki grupla birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada silahlı bir grubun saldırısına uğrayan milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda 9 kişi yaralanırken yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğu gelen bilgiler arasında.Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay bir süre sonra bastırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BAKAN FAKIBABA BİLGİ ALDI

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Vali Abdullah Erin, Suruç'a giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı. 

VALİLİK ÖLÜMLERİ DOĞRULADI

Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinde AK Partililere  yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, aralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınının da bulunduğu 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin  yaralandığını bildirdi. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.56 sıralarında AK Parti  Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, yanındaki grupla birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında çıkan tartışmanın kavgaya  dönüşmesi neticesinde, biri milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişinin hayatını  kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedilerek,  yaralılardan 5'inin milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakını olduğu ifade edildi.

Yaralıların Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa'daki çeşitli  hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, olay yerinde geniş  güvenlik önlemi alındığı ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: UÇAK AMBULANS GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.

Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." de


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Athena Gökhan 24 Haziran öncesi oyunun rengini belli etti
Esnaf ziyaretinde kan döküldü: 3 ölü
Cumhurbaşkanı'ndan İnce'ye Beyaz Türk yanıtı
Metro Exodus oynanış videosu yayınlandı
The Last of Us Part II 2 için ilk oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
The Elder Scrolls VI - 6 duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?
Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı - Bütün detaylar!
The Division 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
-
Çok Okunanlar
Bayramdan önce af çıkacak mı? Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi
Bayramdan önce af çıkacak mı? Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi
Muharrem İnce ve Akşener Selanik’ten hemşeriler
Muharrem İnce ve Akşener Selanik’ten hemşeriler
Kocamaz; FETÖ’nün hedefi bendim
Kocamaz; FETÖ’nün hedefi bendim
Uber taksi uygulamasına İBB'den veto!..
Uber taksi uygulamasına İBB'den veto!..
Elçin Sangu: Nagehan rezil olmaktan yorulmadı
Elçin Sangu: Nagehan rezil olmaktan yorulmadı
Bakan Soylu; ölü ele geçirilen terörist sayısını açıkladı
Bakan Soylu; ölü ele geçirilen terörist sayısını açıkladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Athena Gökhan 24 Haziran öncesi oyunun rengini belli etti
Athena Gökhan 24 Haziran öncesi oyunun rengini belli etti
Esnaf ziyaretinde kan döküldü: 3 ölü
Esnaf ziyaretinde kan döküldü: 3 ölü
Cumhurbaşkanı'ndan İnce'ye Beyaz Türk yanıtı
Cumhurbaşkanı'ndan İnce'ye Beyaz Türk yanıtı
Metro Exodus oynanış videosu yayınlandı
Metro Exodus oynanış videosu yayınlandı
The Last of Us Part II 2 için ilk oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
The Last of Us Part II 2 için ilk oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkıyor?
The Elder Scrolls VI - 6 duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?
The Elder Scrolls VI - 6 duyuruldu! Ne zaman çıkıyor?
Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı - Bütün detaylar!
Cyberpunk 2077 videosu yayınlandı - Bütün detaylar!
The Division 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?
The Division 2 oynanış videosu yayınlandı - Ne zaman çıkıyor?
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
Erdoğan ve İnce arasında MİT restleşmesi
Metro: Exodus için oynanış videosu yayınlandı, çıkış tarihi duyuruldu
Metro: Exodus için oynanış videosu yayınlandı, çıkış tarihi duyuruldu
Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar
Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
Dark Souls ve Bloodborne geliştiricisinden yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık