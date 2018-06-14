Esnaf ziyaretinde kan döküldü: 3 ölü

Suruç'ta esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili grupla, başka bir grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da bulunduğu gruba yönelik silahlı saldırıda 3 kişi kaybetti 9 kişi yaralandı.

Suruç'tan edinilen ilk bilgilere göre seçim kampanyasını yürüten AK Parti Şanlıurda Milletvkeili İbrahim Halil Yıldız, beraberindeki grupla birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada silahlı bir grubun saldırısına uğrayan milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda 9 kişi yaralanırken yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğu gelen bilgiler arasında.Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay bir süre sonra bastırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BAKAN FAKIBABA BİLGİ ALDI

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Vali Abdullah Erin, Suruç'a giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

VALİLİK ÖLÜMLERİ DOĞRULADI

Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, aralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınının da bulunduğu 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.56 sıralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, yanındaki grupla birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde, biri milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedilerek, yaralılardan 5'inin milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakını olduğu ifade edildi.

Yaralıların Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındığı ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: UÇAK AMBULANS GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.

Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." de