Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ticaret konusundaki eleştirilere sert bir yanıt vererek, hükümetinin maruz kaldığı haksız ithamlara değindi. "Hükümetimiz çok haksız ithamlara maruz kaldı. Jet yakıtı konusunda Türkiye'ye iftira atanları asla unutmayacağız" dedi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, yerel seçimlerin ardından gerçekleşen toplantının 3 saat sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, 14-28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçlarının parlamenter sisteme dönüş kapısını kapattığını vurguladı. Enflasyonla mücadelede kalıcı refah artışının hedeflendiğini belirten Erdoğan, "Seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik" şeklinde konuştu.

İsrail ile ticaret eleştirilerine sert yanıt veren Erdoğan, Türkiye'nin askeri amaçla kullanılabilecek hiçbir malzemenin satışına izin vermediğini vurguladı. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nı birlik ve beraberlik içinde kutladıklarını ve yaşanan teleferik faciasında mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına ilişkin operasyon hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel krizleri yönetirken ekonomideki yol haritasına bağlı kaldığını ve milli gelirin 1.1 trilyon doları aştığını dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım gönderdiğini ve hükümetin maruz kaldığı ithamlara karşı kararlı olduklarını vurguladı.