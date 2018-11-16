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Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump geç saatlerde telefonla bir görüşme yaptılar. Cumhurbaşkanlığı'nden yapılan basın açıklamasına göre ikili Cemal Kaşıkçı cinayetinden, Suriye meselesi ve FETÖ konusunda fikir alışverişi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump geç saatlerde telefonla bir görüşme yaptılar. Cumhurbaşkanlığı'nden yapılan basın açıklamasına göre ikili Cemal Kaşıkçı cinayetinden, Suriye meselesi ve FETÖ konusunda fikir alışverişi yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra, Cemal Kaşıkçı cinayeti, ABD'de devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye'de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulunulmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump'a, Kaliforniya'daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletmişlerdir.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kalan iki lider, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti ve ABD'nin daha yakın işbirliği içerisinde olmasının önemini vurgulamışlardır.

İki lider, Münbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifad ederek sürecin bir an önce tamamlanması konusunu da görüşmüşlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD'nin PKK terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirmişlerdir.

Fransa'da gerçekleştirdikleri görüşmede ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasında kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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