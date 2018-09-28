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Erdoğan-Merkel toplantısında Can Dündar gerilimi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Erdoğan-Merkel toplantısında Can Dündar gerilimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'in gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Can Dündar ismi gerilim yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya temasları kapsamında beklenen görüşmeyi Başbakan Angela Merkel ile gerçekleştirdi. Türk ve Alman gazetecilerin takip ettiği ortak basın açıklamasında Can Dündar'a ilişkin sorulan soruya Erdoğan'ın yanıtı net oldu.

Alman gazetecinin Can Dündar'ın akredistasyonu olmasına rağmen basın toplantısına girmemesine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Şu an bu kişi Türk yargısına göre bir mahkûmdur, ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir. Kendisinin iadesini istemek en doğal hakkımızdır" dedi.

İki lider arasında basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede başta FETÖ olmak üzere terörle mücadele ve ekonomik iş birliği masaya yatırıldı. ABD'nin dünya piyasalarını alt üst eden ekonomik politikaları karşısında iş birliğine devam mesajı veren Erdoğan ve Merkel, FETÖ ile mücadelede görüş ayrılığı yaşadılar.

MERKEL: FETÖ'NÜN TERÖR ÖRGÜTÜ SAYILABİLMESİ İÇİN DAHA ÇOK DELİL GEREK

Basın toplantısının soru-cevap kısmında; Merkel, Almanya'daki teröristlerin iadesi hakkındaki soruya “FETÖ konusunda Türkiye'nin savlarını ciddiye alırız ancak daha çok nesnel bulguya ihtiyacımız var. PKK ile aynı seviyede görmek için daha çok kanıta ihtiyacımız var” yanıtını verdi.

Erdoğan da “Binlerce PKK mensubu Almanya'da. FETÖ terör örgütünün de yüzlerce mensubu buralarda bulunuyor. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Yakalayıp teslim etmek ülkelerimizin huzuru, mutluluğu ve güvenliği için çok büyük önem arz ediyor” diye konuştu

"Vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nde gelişme istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir  çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine  vardık. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinden ve bu ivmenin korunmasından yanayız.

Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz. Vize serbestisinin sağlanması ve Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi hem Türkiye'nin, hem AB'nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin belli çevrelerin kaprislerine maruz bırakılmadan iletilmesini diliyoruz. Almanya'nın vereceği desteğe de büyük önem veriyoruz.

Türkiye, başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstleniyor. Komşumuz Suriye'de 7 yıldır süren ve 1 milyon insanın hayatına mal olan zulmün bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Almanya ile benzer bir yaklaşıma sahibiz. Şu an itibariyle 3,5 milyon mülteci ülkemize misafir edilmektedir. Burada Almanya'nın Suriye meselesinin insani boyutuna gösterdiği hassasiyet nedeniyle memnuniyetimi ifade etmek isterim.

 
 

Almanya'dan terör örgütleriyle etkili mücadele bekliyoruz." 

"Camilere yönelik saldırılar kabul edilemez"

Merkel de şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların tüm çıkarlarını koruduğumuzu, ayrımcılığa uğramadan burada barışçıl bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yaptığımızı söyledim. Elbette camilere yönelik saldırılar kabul edilemez. Camilere karşı saldırılara tavır almaktayız. Yabancı düşmanı saldırının 25'inci yıl dönümünde kendim de orada bulundum. Biz kesinlikle her türlü güvenlik önlemini alarak güven ortamını daha da sağlamlaştırmak istemekteyiz."

"Yarın tekrar görüşeceğiz"

"Son yıllarda malum bazı köklü karşıtlıklar olmuştur. Farklı görüşmelerimiz olmuştur. Basın özgürlüğü gibi konular olmuştur. Son derece somut durumların da çözüme ulaşması bizi mutlu etti. Halen Alman vatandaşı olarak tutuklu olan bir takım insanlar var. bu konuda da bir çözüm bulunması için katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sayın Erdoğan ile yarın da bir görüşme yapacağız. Bu konuları da ele alacağız.

"Dörtlü zirve Ekim'de"

"İdlib konusunu da görüştük. Bu konuda Rusya, Fransa ve Türkiye'yle Ekim ayında birlikte toplantı yapmak için uğraşıyoruz."


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