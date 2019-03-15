Erdoğan'dan cami saldırısına büyük tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen silah saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan silahlı saldırı sonrasında, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'nde müslümanlara karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınamaktayım." dedi.

Erdoğan'da Sert Tepki

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişi hayatını kaybederken 48 kişi de yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.