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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ara Güler için taziye mesajı
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ara Güler için taziye mesajı

Duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler'den gelen üzücü haberin ardından taziye mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ara Gürel ustayı daima saygıyla hatırlayacağız.' dedi.

Türkiye'nin dünya çapında yetiştirdiği en önemli fotoğraf sanatçısı Ara Güler, önceki gece hayatını kaybetti. 90 yaşında hayata veda eden Ara Güler ustanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı paylaştı. Ara Güler'in ölümünden kısa bir süre önce usta ismin objektifine giren Erdoğan, "Ara Güler Ustayı daima saygıyla hatırlayacağız." dedi.

erdogan

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Ara Güler'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim.

Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da, geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler.

Objektifiyle tarih yazan Ara Güler'i de, işte böyle bir büyük sanatçı olarak görüyorum.

Kendisine Master of Leica unvanı da verilmiş olan Güler, dünyanın önemli haber ajansları ve yayınlarında ülkemizi en iyi biçimde temsil etmiştir.

Winston Churchill'den Bertrand Russell'a, Indira Gandi'den Salvador Dali'ye, Alfred Hitchcock'tan Picasso'ya birçok tarihi kişiyle gerçekleştirdiği foto röportajlar, asla hafızlardan silinmeyecektir.

Dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında yer alan eserleri ve milyonlara ulaşan fotoğraf albümlerinin yanı sıra, kıymetli bir insan olarak hayatımızda bıraktığı derin izlerle de Ara Gürel ustayı daima saygıyla hatırlayacağız.

Yakın geçmişte objektifine yansıma mutluluğunu yaşadığım değerli sanatçımızın vefatından duyduğum derin üzüntüyü bir kez daha ifade ediyor, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”


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