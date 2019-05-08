Çocukların kurcaladığı tüfekten çıkan saçmalar hayatına son verdi

Dün akşam saatlerinde Çapalı Mahallesinde meydana gelen olay talihsizlikle sonuçlandı.İddiaya göre, ailesi ile bir çiftlik evinin güvenliğini sağlayan Hüseyin Kankılıç'a,çocukların oynarken tetiğine dokunmasıyla beraber tüfekten çıkan saçmalar hedef oldu.Göğüs kısmından yaralanan Kankılıç, iddiaya göre yarasını önemsemeyip hastaneye gitmedi.Bir süre sonra fenalaşarak yere yığılan Kankılıç , ailesinin durumu hemen sağlık ekiplerine bildirmesiyle kurtarılmaya çalıştı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Aile'nin Kankılıç'ın ölüm haberini almasıyla yıkılması bir oldu..Kankılıç'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumun'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.