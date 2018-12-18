CHP'nin merakla beklenen Ankara adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olması teklifini kabul etti.

Mansur Yavaş'ın 31 Mart seçimlerinde CHP'nin Ankara adayı olarak yarışması kesinleşti. Bilindiği gibi, İYİ Parti de Ankara'da CHP'nin adayını destekleme kararı almıştı.

Mansur Yavaş bir önceki yerel seçimlerde de CHP'nin Ankara adayıydı ancak seçimi küçük bir farkla AK Parti adayı Melih Gökçek'e kaybetmişti.

Yavaş adaylığının kesinleşmesiyle birlikte yaptığı ilk açıklamada, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın adaylığının kesinleşmesiyle birlikte hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'nın adaylarının belirlendiği ilk büyükşehir Ankara oldu. Ankara'da CHP ve İYİ Parti'nin destekleyeceği Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'nin destekleyeceği Mehmet Özhaseki'yle yarışacak.