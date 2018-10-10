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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Suudi yönetimini sorumlu tuttu
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Suudi yönetimini sorumlu tuttu

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından öldürüldüğü iddialarının güçlenmesi üzerine, Kaşıkçı'nın nişanlısı Suudi yönetimini sorumlu tuttu.

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından önemli açıklamalar geldi. Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Kaşıkçı'nın nişanlığı Hatice Cengiz, konsolosluk binasına girdikten sonra nişanlısından bir daha haber alınamadığını doğruladı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Washington Post gazetesine bir makale yazdı. Nişanlısının kaybından Suudi Arabisatan yönetimini sorumlu tutan nitelikte bir yazı kalema alan Cengiz, "Şu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok." değerlendirmesini yaptı.

Kaşıkçı ile evlenmek üzere olduklarını ve son evrak işlemleri için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna gittiklerini belirten Cengiz, daha sonra nişanlısından haber alamadığını ifade etti.     

"TÜRKİYE TARİHİNDE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMADI"

Cengiz yazısında, "Cemal, bir diplomatik misyonda insanlara zarar vermenin, onları gözaltına almanın veya tutuklamanın uluslararası hukuku ihlal etmek olacağını söyledi ve Türkiye tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını belirtti. Bu yüzden ana vatanı olan Suudi Arabistan konsolosluğuna, içeride güvende olacağından şüphe etmeden girdi." ifadelerini kullandı.     

Hatice Cengiz, dışarıda üç saat bekledikten sonra korku ve endişe duymaya başladığını vurguladı.     

Konsolosluk binasındaki görevlilere nişanlısını sorduğunu aktaran Cengiz, "Aldığım cevap beni daha da endişelendirdi çünkü Cemal'in binadan zaten ayrıldığını söylediler. Şu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok." değerlendirmesinde bulundu.     

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ, TRUMP VE SUUDİ ARABİSTAN'A ÇAĞRI     

Cengiz, şöyle devam etti:     

"Türk yetkililerin durumu yakından takip ederken yaptıkları çalışmalara tanıklık ettim. Türk hükümet yetkililerinin (bu konuyu çözme anlamında) yeteneklerinden eminim. Şu anda da Başkan Trump ve eşi Melania Trump'tan, Cemal'in ortadan kaybolması konusunu aydınlatmaya yardımcı olmalarını rica ediyorum."     

Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasıyla ilgili Riyad yönetimine de çağrıda bulunan Hatice Cengiz makalesinde, "Ayrıca Suudi Arabistan'ı ve özellikle Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı aynı hassasiyeti göstermeye ve konsolosluktaki kamera kayıtlarını yayımlamaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.     

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkıda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.


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