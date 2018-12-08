Canan Karatay: Veganlar Tahıl Beyinlidir Sözümün Arkasındayım

Prof. Dr. Canan Karatay, her açıklaması olay olmakla beraber tepkileride beraberinde getirmeye devam ediyor. Son olarak bir televizyon kanalında Veganlar Tahıl Beyinlidir açıklamasından sonra özellikle sosyal medyada gündeme oturmuş durumda.

Karatay, tepkilerin devam etmesini bildiğini söylediği sözün sonuna kadar arkasında olduğunu beyan etti. Olabilecek bir suç duyurusu karşısında kendisinin ifade özgürlüğü kapsamında bu görüşlerini dile getirdiğini açıkladı. Karatay, dernekleri muhatap almadığını ve "halkın uyanması, bilinçli olması" için bu tarz açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Karatay, 'tahıl beyin' tartışmasıyla ilgili, "Hipokrat diyor ki; Ne yerseniz osunuz. Tahıl yerseniz, tahıl beyinli olursunuz" dedi. Karatay, Amerikalı bir bilim insanı tarafından yazılan 'Tahıl Beyin' kitabını da örnek gösterdi.

İnsan vücudunun yapısının, yüzde 60 su, yüzde 20 protein, yüzde 19 yağ, yüzde 1 karbonhidrattan oluştuğunu söyleyen Karatay, tahılların yüzde birlik kısıma denk geldiğini ve bitkilerde bulunan protein ya da tahıllardaki proteinin çok az olduğunu ve insanın vücudunun bunun kullanamadığını savundu. Karatay bunun sonucunda düşünce eksikliğinin arttığını söyledi.

"Ben hekim olarak konuşuyorum. Derneklerle alakam yok. B12'leri eksik, D vitaminleri eksik. Tereyağ yemiyorlar, süt içmiyorlar. Eksik olursa bilin ki beyinde düşünme kabiliyeti zayıflıyor. Yargılama, sorgulama azalıyor. Veganlarla konuştuğumuzda 'ot da yiyorsunuz, ot da canlı' dedim. 'A o da mı canlı hocam' dediler.