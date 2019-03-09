Binali Yıldırım'dan Yenikapı Müzesi için tarih

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım göreve başladığı zaman 22 milyon turist hedefi için Yenikapı Müzesi'ni hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Paris'teki Louvre Müzesi gibi bir müzenin İstanbul'a kazandırılmasının hedeflendiği projenin detaylarından bahsetti.

Yakında Açacağız

İstanbul'un halen dünyanın dört bir yanından gelen turistler için ulaşılması imkansız bir bölge olarak nitelendiren Yıldırım, "8 bin 500 yıllık tarihi olan İstanbul'a bu alanda çok iyi bir proje örneği sunacağız. Yenikapı Arkeoloji Müzesi, İstanbul'un dünya çapında bir tarih müzesine ev sahipliği yapacak. Theodosius Limanı ve içinde barındırdığı 37 batık dünyanın en büyük Orta Çağ gemi buluntu topluluğu olacak." ifadelerine yer verdi.