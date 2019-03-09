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Binali Yıldırım'dan Beylükdüzü'ne metro müjdesi
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Binali Yıldırım'dan Beylükdüzü'ne metro müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beylikdüzü'ne metro sözü verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beylikdüzü için metro sözcü verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beylikdüzü'deki Işıldak Kültür Sarayı'nda seçim çalışmalarına katıldı.

Metro Gelecek

Binali Yıldırım, "Beylikdüzü için çok iyi şeyler söylediler ama hepsi yalan. Ben buraya gelirken bir yeşillik alan göremedim. Siz gördüyseniz bana haberin verin beraber bakalım. Yakuplu'da yeşil alan hasreti bulunuyor ama bunu ancak AK Parti çözer. Beylikdüzü'ne metro da gelecek. Ambarlı Limanı'ndan, Esenyurt'a kadar yeşil vadi koridorunu inşa ediyoruz. İstanbulsuz bir Türkiye asla düşünülemez." ifadelerine yer verdi.


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