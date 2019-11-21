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Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta bir okulda öğretmenlik yapan Ş. N. E.'ye kaldırımda yürüdüğü esnada yumruk atan ve kendisine tepki gösteren bir erkek şahsa da saldıran Berrak K., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu dün Büyükçekmece'de yakalanarak, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı. Şüpheli Berrak K., Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından şüpheli Berrak K., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Berrak K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüpheli Berrak K.'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde, "Olay günü 18.00 sıralarında Nişantaşı'nda bir galeri açılışına gittim. Çıkışta yaya olarak Beşiktaş'a indim. Keyifli şekilde yolda yürüyordum. Sergi açılışında ikram edilen bir kaç küçük bardak alkol almıştım ancak kendimdeydim. Sarhoşluğum yoktu. Yolda bir kaç defa araçların sıkıştırması ve korna çalmalarından rahatsız oldum. Cadde üzerinde yürüdüğüm esnada ismini olay akabinde öğrendiğim Ş. N. E.'in bana doğru kulaklığını takmış bir halde yürüdüğünü gördüm. Bu şahıs tiksinmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de bunun üzerine bu bayana refleksle bir tokat attım. Sonra yürüyerek oradan uzaklaştım. Bu kişiyi hiç tanımıyorum. İlk defa orada gördüm. Aramızda husumet yoktur. Olaydan sonra da kendisiyle karşılaşmadık. Şimdi görsem de bu şahsı tanımam Ani bir refleksle olmuş bir harekettir. Başka bir amacım yoktu" dediği öğrenildi.


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