Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda intihar girişimi

Adının Naciye A. olduğu öğrenilen kadın polis memuru, Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda intihar girişiminde bulundu. Beylik tabancasını kafasına dayamak suretiyle intihar girişiminde bulunan kadın polis, hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAYMAKAMLIK BİNASINDA PANİK YAŞANDI
Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi.
KAFASINA SIKTI AĞIR YARALANDI
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi.
PSİKOLOJİK SORUNLARININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.