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Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda intihar girişimi
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda intihar girişimi

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda görevli bir kadın polis, tabancasını kafasına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kadın polis hastaneye kaldırıldı.

Adının Naciye A. olduğu öğrenilen kadın polis memuru, Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda intihar girişiminde bulundu. Beylik tabancasını kafasına dayamak suretiyle intihar girişiminde bulunan kadın polis, hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAYMAKAMLIK BİNASINDA PANİK YAŞANDI

Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi.

KAFASINA SIKTI AĞIR YARALANDI

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi.

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PSİKOLOJİK SORUNLARININ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.


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