Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik için kesin konuştu - Seçimden sonra bedelli çıkacak mı?

Bedelli askerlikle ilgili açıklamalar birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Son başbakan olarak yurt gezilerine devam eden Binali Yıldırım, özel uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bedelli askerlikle ilgili beklentilerin farkında olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bu meseleyi çözeceğiz." dedi.

Bedelli askerlikle ilgili başta sosyal medya olmak üzere büyük bir kamuoyu oluştuğunu belirten Yıldırım, ""Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız" dedi.

BEDELLİNİN ÇIKMASI TERÖRE BAĞLI

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürdüğünü ifade ederken, PKK'yla mücadelenin en yoğun olduğu günlerde bedelli askerliğin gündeme gelemeyeceğini işaret etti. Başbakan şöyle konuştu:

Biz terörü yurt içinde ve dışında tamamen ülke gündeminden çıkarmak için gerekeni yapacağız.

Bu bizim meşru hakkımız.

Zaten bölgede bir süredir kara birliklerimiz üs bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Afrin ve Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile teröristler nasıl etkisiz hale getirildiyse Irak'ın kuzeyindeki bölgede Kandil de dahil olmak üzere terörü tamamen etkisiz hale getirmek için her türlü opsiyonu alıyoruz. Almaya kararlıyız.