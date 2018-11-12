Atatürk Havalimanı'nda bilindik olay: Taksici UBER'i tehdit etti

Atatürk Havalimanı'nda yine bilindik manzara! Havalimanından müşterilerini alan UBER sürücüsü, taksi durağı kahyası olduğu tahmin edilen bir şahıs tarafından tehdit edildi. UBER sürücüsünün yolcularını almasına müsade etmeyen şahısın, tehdit ve hakaret savurarak yolculara ve şoföre engel olmak istediği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Taksici-UBER gerginliğinin henüz çözüme kavuşamaması nedeniyle başta Atatürk Havalimanı olmak üzere kentin pek çok bölgesinde benzer gerginlikler yaşanıyor.

YOLCUYA ENGEL, SÜRÜCÜYE HAKARET

Yolcularının bavullarını aracın bagajına koymak isteyen UBER sürücüsü, saldırganın "Kapat bagajı" diyerek yanına gelmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. Sürücüye engel olan şahıs, bavulları bagajdan indirmek istedi. UBER sürücüsünü tehdit eden şahısın hışmından kadınlar da nasinibi aldı..

Kadınlara da bağıran bu kişi, UBER sürücüsüne, "Kadınlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım" dedi. Çevredekilerin araya girmesi üzerine UBER sürücüsü, yolcuları alarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.