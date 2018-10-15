Atatürk büstüne tokat atan şahsa 'tek ayak' cezası

Sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği ve büstüne tokat attığı videosunu paylaşan şahıs, büyük tepki çekmişti. Polis tarafından yakalanan şahıs, aynı büstün önüne getirilerek 'tek ayak' bekletildi. Polis tarafından birkaç gün önce tokatladığı ve hakaret ettiği Atatürk büstü önünde tek ayak üzerinde bekletilen şahıs, bu keser kendine küfür etti.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları devam ederken gözaltına alınan gençle ilgili yeni bir görüntü yayınlandı. Bir polis memuru tarafından Atatürk büstünün önünde tek ayak bekletilen gencin "Ben bir o...pu çocuğuyum" dediği duyuluyor.

BAKAN SOYLU: GÖZALTINA ALINMIŞTIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de erkek çocukları öpüştüren kişi ile Atatürk'e hakaret eden gencin gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur."