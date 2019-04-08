Ankara'nın Belediye Reisi mazbatasını aldı

Millet İttifakı'nın adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş YSK yetkililerinin elinden mazbatasını aldı.

ÖNCE HACIBAYRAM-I VELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

AKP'li rakibine 150'den fazla fark atarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş önce Hacıbayram Veli hz.'lerinin kabrini ziyaret etti. Hacıbayram camiinde dua eden Mansun Yavaş, büyük bir seçim mücadelesi verdiklerini ve halkın reyleri ile başkanlığa geldiğini anlattı.

ANITKABİR'E GİDECEK

Mazbatasını aldıktan sonra da Anıtkabir'e gidip Ankara'yı başkent yapan Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunacağını açıklayan Yavaş "Hadi Bismillah dedik başlıyoruz" şeklinde konuştu.