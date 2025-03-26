Altun'dan Özgür Özel’e Boykot Tepkisi: “İçinizdeki Nefreti Temizleyin”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Saraçhane Meydanı’ndaki açıklamaları sırasında dile getirdiği boykot çağrısına sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamasında Altun, Özel’in çıkışlarını hem toplumsal huzuru tehdit eden hem de siyasi kutuplaşmayı körükleyen girişimler olarak tanımladı. Altun’un açıklamaları, muhalefete yönelttiği eleştirilerle gündem oluşturdu.

Boykot Çağrısı Üzerine Sert Sözler

Altun, Özgür Özel’in son günlerde çeşitli yerli ve milli markaları hedef alan söylemlerini, siyasi bir hesaplaşma aracı olarak kullandığını öne sürdü. “Bu sözde boykot çağrısı aslında başarısız bir siyaset mühendisliğidir,” diyen Altun, bu çağrının ekonomi üzerinde baskı oluşturma ve halkı kutuplaştırma amacı taşıdığını iddia etti. Halkın bu çağrılara itibar etmediğini vurgulayan Altun, Türkiye’nin sosyolojik yapısını göz ardı eden bu tür çıkışların karşılık bulmadığını söyledi.

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu girişim, ideolojik saplantılarla hareket eden, ekonomiyi baltalama ve karşıt düşünceleri linç etme niyetinden başka bir şey değildir. Ancak vatandaşlarımız bu suni çıkışlara prim vermemekte, gerçek gündemlerine odaklanmaktadır.”

Medya Üzerinden Yöneltilen Eleştiriler

Fahrettin Altun, açıklamasının devamında CHP cephesinin medya kuruluşlarına yönelik tutumunu da hedef aldı. TRT ve yerli medya organlarına yönelik eleştirileri çifte standartlı bulduğunu belirten Altun, “Devletimizin saygın kurumlarından biri olan TRT’ye saldıranlar, hiçbir zaman Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını görmezden gelen muhalif medya kuruluşlarına eleştiri getirmedi,” dedi.

Altun, bu yaklaşımın hem adil olmadığını hem de manipülasyona dayandığını savundu. Ona göre, muhalefetin medya stratejisi, sadece kendi bakış açısını destekleyen yapıları yüceltip, diğerlerini itibarsızlaştırmak üzerine kurulu. Bu da kamuoyunu objektif bilgiye ulaşmaktan uzaklaştıran bir anlayışa yol açıyor.

"Önce Kendi Evlerinin Önünü Süpürsünler"

Altun’un en dikkat çeken ifadeleri ise, CHP yönetimine yönelik yaptığı doğrudan eleştiriler oldu. “Önce kendi evinizin önünü temizleyin” diyen Altun, muhalefetin ötekileştirici ve faşizan söylemleriyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Bu tür ayrıştırıcı dilin ülkeye hiçbir katkı sağlamadığını belirten Altun, “Kendi içlerindeki düşmanlıkla yüzleşmeden, ülkeye değer katmaları mümkün değil,” ifadelerini kullandı.

Bu tür çağrıların Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef aldığını belirten Altun, muhalefeti halkın değerlerine daha fazla saygı duymaya ve siyasi sorumluluk çerçevesinde davranmaya davet etti. Söz konusu açıklama, siyasette tansiyonun bir kez daha yükselmesine neden oldu.

Toplumsal Normalleşme Çağrısı

Altun, açıklamasının sonunda siyasetin nefret söyleminden arındırılması gerektiğini ve Türkiye’nin artık kutuplaşmadan uzak, daha yapıcı bir siyasi dile ihtiyaç duyduğunu vurguladı. “Önce biraz normalleşin, önce içinizdeki kini bırakın,” diyerek sözlerini tamamlayan Altun, bu tür çağrıların sadece polemik yaratmakla kalmayıp, uzun vadede toplumsal barışa da zarar verdiğini ifade etti.

Altun’un açıklamaları, kamuoyunda hem destek hem de eleştiri aldı. Ancak her halükarda, siyasi atmosferin yeniden gerginleşmesine neden olacak bir gündemi beraberinde getirdi.