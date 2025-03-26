Bahçeli Hakkındaki İddialara Sert Tepki Ve Hukuki Adım

Gazeteci Can Ataklı'nın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında dile getirdiği “entübe edildi” yönündeki iddiası, siyasi kamuoyunda büyük bir tartışma başlattı. Bu iddia, hem MHP cephesinden hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından sert bir şekilde yalanlandı. Konuyla ilgili olarak hem resmi açıklamalar yapıldı hem de yasal sürecin başlatıldığı duyuruldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı DMM, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuz gelişme bulunmamaktadır. 5 Şubat 2025 tarihinde geçirdiği kalp ameliyatının ardından, planlanan istirahat sürecine evinde devam etmekte ve çalışmalarını buradan sürdürmektedir” denildi. Ayrıca, bu tür iddiaların kamuoyunu yanıltma amacına hizmet eden dezenformasyon örnekleri olduğu da ifade edildi.

DMM, asılsız haberlerin toplumu manipüle etme amacı taşıdığını vurgulayarak, vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini belirtti. Bu tür paylaşımların yalnızca bilgi kirliliği yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda siyasi kutuplaşmayı da derinleştirdiğine dikkat çekildi.

MHP: Yalan, İftiraya Dayalı ve Siyasi Provokasyon

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gazeteci Can Ataklı’nın söz konusu iddiasının gerçek dışı olduğunu açık bir dille ifade etti. Özdemir, Ataklı’nın açıklamalarını “yalan ve bühtan” olarak nitelendirdi ve bu ifadelerle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Özdemir açıklamasında, “Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın cennete irtihal eden muhterem annesi Tenzile Erdoğan hakkında kullanılan çirkin ifadeler, diğer yandan Sayın Genel Başkanımız hakkında gazeteci kisvesi altındaki bir şahsın ortaya attığı asılsız iddialar, aynı rezil planın uzantısıdır” diyerek, bu tür açıklamaların bilinçli bir karalama kampanyası olduğunu vurguladı.

İddialar Siyasi Zeminde Yorumlandı

Söz konusu açıklamalar, siyasetin önde gelen birçok ismi tarafından da tepkiyle karşılandı. Kamuoyunda özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yapılan spekülasyonların etik dışı olduğu dile getirildi. Bu tür iddiaların, toplumda bilgi kirliliği yarattığı gibi, siyasi güven ortamını da zedelediği görüşü öne çıktı.

Gazeteci Can Ataklı'nın geçmişte de benzer iddialarda bulunduğu ve zaman zaman kamuoyunu sarsan açıklamalarla gündeme geldiği biliniyor. Ancak bu kez doğrudan bir siyasi partinin genel başkanını hedef alan açıklamaları, ciddi bir hukuki süreci de beraberinde getirmiş durumda.

Hukuki Süreç Nasıl İşleyecek?

MHP'nin başlattığı hukuki sürecin, yalnızca kişisel hakların korunması açısından değil, aynı zamanda kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye karşı bir örnek oluşturması bekleniyor. Parti yetkilileri, bu tür iddiaların cezasız kalmaması gerektiğini ifade ederken, yargı sürecinin titizlikle takip edileceğini duyurdu.

Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili olarak ise MHP kaynaklarından gelen bilgiye göre, Genel Başkan istirahat döneminde çalışmalarını evinden sürdürmekte ve genel sağlık durumu olumlu seyretmektedir. Partililer, bu süreçte kamuoyunun doğru bilgiyle yönlendirilmesini önemsiyor.