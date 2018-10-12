Ajanlık ve terör örgütü üyeliğiyle suçlanan Brunson serbest bırakıldı

Türkiye, ABD'li rahip Brunson olayıyla son dönemin en büyük hukuk olayına şahit oldu. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan papaz Andrew Brunson, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Terör örgütü PKK ve FETÖ adına faaliyette bulunmak ve ajanlık yapmak suçlarından hüküm giyen Brunson, mahkeme neticesinde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Brunson'ın yattığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasına karar verildi.

ABD'li rahip Andrew Brunson, 2,5 aydır Alsancak'taki evinde 'ev hapsinde' bulunuyordu. Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Brunson'ın davası saat 10.30'da başladı. ABD'li yetkililerin de yakından takip ettiği dava saat 16.30 sularında sonuçlandı.

TANIKLAR DİNLENDİ

İzmir'de 4. kez hakim karşısına çıkan ABD'li rahip Brunson'ın kimlik tespitinin yapılmasıyla duruşma başladı. Tanık olarak ifade veren Büşra Fatma Ün, tekerlekli sandalye milli takımında tenisçi olduğunu, daha önceden tanımadığı Brunson hakkındaki suçlamaları bilmediğini, eski milli takım menajeri Diana Fowler'ın Brunson'ın kilisesine gittiğine ilişkin bilgisi bulunduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının, "Doktor olan John Fowler'ın terör örgütü PKK mensuplarının, Suriye'den yaralı olarak geldiği ve bunları tedavi etmesinin ardından Suriye'ye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında bilgi sahibi misiniz?" sorusu üzerine Büşra Fatma Ün, "Böyle bir iddiayı ilk defa burada duydum" yanıtını verdi.

Bunun üzerine söz verilen Brunson, PKK ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve hiçbir PKK mensubuyla da tanışmadığını ileri sürdü.

DURUŞMADA YÜZLEŞME

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada tanık olarak beyan veren Levent Kalkan'ın, "2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bazı FETÖ mensuplarının Konak'taki bir evde barındırıldığını Yılmaz Demircan'dan duydum" ifadesinin ardından Levent Kalkan ile Yılmaz Demircan'ı duruşmada yüzleştirdi.

Tanık Yılmaz Demircan, "O evde sadece Koreliler kalıyordu. Levent Kalkan'a, FETÖ'cülerle ilgili hiçbir şey söylemedim. FETÖ'cüleri hiç görmedim" dedi.

''İFADEM YANLIŞ ANLAŞILDI''

Bunun üzerine soruşturma aşamasında verdiği ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirten Levent Kalkan, "Daha önceki ifademde Yılmaz Demircan'ın bunu söylediğine ilişkin bir şey demedim. Önceki ifademde, Yılmaz Demircan'ın evinin o eve yakın olmasından bu kişinin mahkemeden dinlenilmesini istemiştim" şeklinde konuştu.

Tanık Volkan Sürer ise 2011'de İstanbul'dan İzmir'e taşındığını, Alsancak'ta bir kiliseye girdiğini, kilisedeki Levent Kalkan aracılığıyla oradaki insanlarla tanıştığını, kiliseye gidip gelen Suriye uyruklu "Agit" diye birini tanıdığını anlattı.

Mahkeme başkanının, "Agit'in Suriye'de bomba eğitimi alarak terör örgütü PYD adına faaliyet yaptığını biliyor musun Bunu, Levent Kalkan'ın senden duyduğuna ilişkin bir iddia var. Konu hakkında ne diyeceksin?" demesi üzerine Volkan Sürer şöyle konuştu:

"Ben de bunu Levent Kalkan'dan duydum. Ev sohbetinde duymuş olabilirim. Biz milliyetçi gençleriz. İnancımız ne olursa olsun devlet söz konusu olduğunda tavrımız bellidir. Levent Kalkan bunlar için 'Bombacı bunlar, terörist' diye söylüyordu. Ama bunları şaka olsun diye söylüyordu. Levent Kalkan, beni, 'Onlarla fazla yüz göz olma' tarzında uyarıyordu."

Tanık Volkan Sürer'in, bahsedilen kişinin bomba eğitimi aldığına ilişkin net bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine söz alan Levent Kalkan, "Şu an çok şaşkınım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Volkan Sürer bir sohbette Agit'in bomba eğitimi aldığını bana söyledi ama o da benden duyduğunu söyledi. Şimdi şaşkınım. Agit'in bomba eğitimi aldığı aktarılmıştı" ifadelerini kullandı.

"Serhat" kod adlı gizli tanığın, "Brunson ile Manisa'da açılan bir kilisenin arasında organik bağ var. Brunson, kilisedekilere bazı talimatlar veriyordu" iddiasına karşın bu duruşmada tanık olarak dinlenilen S.C., Manisa'daki kilisede rahip olarak görev yaptığını, Brunson'ın bu kiliseyle doğrudan bir bağının olmadığını öne sürdü.

S.C., Manisa'daki kiliseyi 2014'te açtıklarını ve Brunson'ın bunda katkısı olmadığını savundu.

"Serhat" kod adlı gizli tanığı tanıdığını iddia eden S.C., "(Serhat) sorunlu biri olduğundan İzmir'deki Diriliş Kilisesi'nden kovulunca Manisa'daki kiliseye geldi. Bu kişi daha sonra buradan da kovuldu. Mayıs 2017'de 'Serhat' yine kilisemize geldi. Polis yardımıyla onu kilisenin dışına çıkarttık. 'Serhat' sonra bana 'Pişman olacaksınız, kazanan ben olacağım. Sizi şikayet edeceğim' tarzında mesaj attı. Bu gizli tanık, bize düşman gözüyle baktığından, Diriliş Kilisesi ile işbirliği içerisinde olduğumu düşünüyordu" şeklinde konuştu.

Tanık S.C., duruşma savcısının, "İzmir'deki bir yardım ofisinde, Suriye'den gelen mültecilere yardım edildiğine ilişkin bilgin var mı?' Hristiyan olanlara yardım edilirdi, olmayanlara yardım edilmezdi' diye bir iddia var. Bunun hakkında bir bilgin var mı?" sorusunu "Bilgim yok" diye yanıtladı.

S.C.'ye hiçbir zaman talimat vermediğini savunan Brunson ise "S.C. ile hiçbir zaman çalışmadım. Diriliş Kilisesi'nde sadece birkaç kez görmüşlüğüm var" dedi.

SAVCI, ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Verilen öğle arasının ardından tekrar devam edilen davanın duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, Brunson için adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve ''örgüte üye olmak''tan 5-10 yıl hapis talep etti. Savcının ayrıca soruşturmanın genişletilmesi talebi de olmadı.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin adli kontrol hükümlerine harfiyen uyduğunu belirterek, "Tanıklarımız var. Dinlenmesini talep ediyoruz. Müvekkilimin cep telefonları raporları geldi. Telefonları sanığın çocukları tarafından kullanıldığının tespit edilmesi, savunmamızı desteklemiştir" dedi.

Mahkeme heyeti, gizli tanıklar "Kılıç" ve "Kama"nın dinlenmesi talebini reddetti.

Mahkeme Başkanı, avukatı ile Brunson'ın bir süre görüşmesine izin verdi.

BRUNSON: MASUMUM, BERAATİMİ İSTİYORUM

Brunson ise "Masumum. Türkiye'yi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

BRUNSON'A 3 YIL 1 AY 15 GÜN CEZA

ABD'li Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Brunson'ın ev hapsi cezası ve yurtdışı yasağı da kaldırıldı.

Brunson'a ''terör örgütüne yardım''dan 5 yıl hapis cezası verildi. İndirimler sonrası ceza 3 yıl 1 ay 15 güne düştü. Brunson'ın aldığı ceza yattığı hapis cezasına sayılıyor.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA: VERİLEN HÜKMÜ TEMYİZ EDECEĞİZ

Kararı yorumlayan Brunson'ın avukatı Halavurt özetle şu ifadeleri kullandı:

''Dağ fare doğurdu gibi bir şey. Müvekkilimin bu kadar mağdur edilmesine Türkiye'nin bu kadar mağdur olmasına ilişkilerin bu kadar gerilmesine hiç gerek yoktu. Verilen hükmü de kabul etmiyoruz temyiz edeceğiz itiraz haklarımızı kullanacağız. Keşke bunların hiçbirisi yaşanmadan tutuksuz bir şekilde yargılanabilseydi böyle bir krize dönüşmeseydi. Biraz süratli oldu biz yine de hazırlığımızı yapmıştık olabileceğini tahmin ediyorduk ama bugün için beklemiyordum işin doğrusu. Brunson durumu anlamaya çalışıyor Türk hukukunu bilmediği için ona özgür olduğunu söyleyince o zaman anladı sevindi, duygulandı. Gider diye düşünüyorum artık burada güvenlik sorunu da oluştu onun için. Kendi takdiri bunu ona sormak belki daha iyi olur. Eve gittiler. Çiğli'ye gitmeyecek. Evinde bekleyecek uçak falan ayarlanırsa yurtdışına gider herhalde.''

SAAT 05.30 SIRALARINDA ALSANCAK'TAKİ EVİNDEN ALINDI

25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana sağlık sorunları nedeniyle ev hapsinde tutulan ABD'li rahip, duruşma öncesi, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Alsancak'taki evinden saat 05.30 sıralarında yoğun güvenlik önlemi ile alındı.

Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülen Brunson'ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapıldı.